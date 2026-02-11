Loty z bydgoskiego lotniska odwołane. To w związku z decyzją Lufthansy

2026-02-11, 17:20 Bartosz Nawrocki/DW

Piloci, stewardessy oraz stewardzi będą strajkować. Ma to wpływ na rozkład lotów z Bydgoszczy/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

W czwartek, 12 lutego,loty z Frankfurtu do Bydgoszczy oraz z Bydgoszczy do Frankfurtu nie odbędą się zgodnie z rozkładem.

Pasażerowie nie polecą w czwartek z Frankfurtu do Bydgoszczy ani z Bydgoszczy do Frankfurtu - taką decyzję podjęły władze Lufthansy. Wszystko dlatego, że piloci, stewardessy oraz stewardzi będą strajkować. Chcą uzyskać wyższe emerytury zakładowe, a na to jak dotąd nie zgadza się pracodawca. Sytuację tłumaczy rosnącymi kosztami działania koncernu.



Jak przekazał nam rzecznik portu lotniczego w Bydgoszczy, pasażerowie są informowani na bieżąco o odwołanych lotach.