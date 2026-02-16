Reportaż „Niebo@com” Michała Słobodziana na antenie PR PiK. „To jedna z moich ulubionych opowieści”

2026-02-16, 17:30 DW

Magdalena i Stanisław Lament poznali się w trudnym momencie życia/ Fot. Zbiory prywatne M. i S. Lament

Polskie Radio PiK przypomni dziś reportaż „Niebo@com” Michała Słobodziana, który zdobył pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na Reportaż Radiowy im. Ireny Linkiewicz. To opowieść o niezwykłej miłości.

Bohaterami reportażu są Magdalena i Stanisław Lament. Poznali się w trudnym momencie życia - Magdalena była już wtedy ciężko chora, a Stanisław, mimo że wiedział, z jakimi wyzwaniami będzie musiał się zmierzyć, postanowił być przy niej.



- To jedna z moich ulubionych opowieści z ostatnich lat. Wyemitujemy ją 16 lutego w audycji „Historie słowem pisane” jeszcze z myślą o walentynkach. Zakochanie to wspaniały moment, ale piękna jest też miłość, która trwa przez wiele, wiele lat, miłość, która poddawana jest bardzo wielu próbom, dojrzała, w której tak naprawdę kochamy starzejące, zmieniające się ciało. Kochamy drugiego człowieka wtedy, kiedy boli go całe ciało. Tak bardzo, że myśli o tym, by skończyć swoje życie. Co jest kluczem do sukcesu? Bliskość, także bliskość natury, dzielenie się i cieszenie się małymi rzeczami, a także sporo ducha - opisuje Michał Słobodzian, autor reportażu.



Reportaż „Niebo@com” będzie do posłuchania dziś po godz. 20.00 w Polskim Radiu PiK, a po emisji także na naszej stronie internetowej, tutaj.



