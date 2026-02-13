Dziennikarze Polskiego Radia PiK wyróżnieni w międzynarodowym konkursie!

2026-02-13, 20:03 TB

Robert Duliński oraz Michał Zaręba. / Fot. Tomasz Bielicki

Reportaż Roberta Dulińskiego i Michała Zaręby pt. „Wyrok za człowieczeństwo” doceniono w konkursie „II wojna światowa – 80 lat później”.

Jury wyróżniło naszych redakcyjnych kolegów w kategorii audio za opowieść o wojennym dramacie dwóch polskich rodzin. W tle jest pomoc angielskim żołnierzom, za którą bohaterowie ich historii zapłacili najwyższą cenę. Z rąk Niemców zginęli Józef Olszewski z córką Janiną i Mieczysław Warawan.



- W naszym reportażu zależało nam nie tylko na przedstawieniu faktów, ale także na pokazaniu, jak wydarzenia sprzed 80 lat, wciąż wpływają na współczesność. Sami też poznawaliśmy tę historię, docierając do kolejnych osób, świadków i dokumentów - mówią autorzy reportażu. - Przekonaliśmy się, że te wspomnienia są nadal bolesne. Kolejne pokolenia chcą, by pamięć o ich bliskich nie zatarła się.





Wyróżniony reportaż „Wyrok za człowieczeństwo” można posłuchać TUTAJ. Jest dostępny również na YouTube oraz na Spotify.















