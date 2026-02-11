Dziennikarze PR PiK na tropie zaginionych witraży: prezydent Torunia zapowiada działania

2026-02-11, 07:00  Michał Zaręba/Robert Duliński/BN
Prezydent Torunia Paweł Gulewski zapowiada działania w związku ze średniowiecznymi witrażami/fot. Robert Duliński/Archiwum

Prezydent Torunia Paweł Gulewski zapowiada działania w związku ze średniowiecznymi witrażami/fot. Robert Duliński/Archiwum

Najpierw marszałek województwa Piotr Całbecki, a teraz prezydent Torunia Paweł Gulewski odniósł się do sprawy odnalezienia średniowiecznych witraży, które mogą pochodzić z grodu Kopernika.

O tym, że witraże mogą pochodzić z jednego z toruńskich kościołów, jako pierwsi poinformowali reporterzy Polskiego Radia PiK.

- Jako prezydent Torunia z nadzieją przyjmuję informację o odnalezieniu średniowiecznych witraży, które mogą pochodzić z naszego miasta - czytamy w wiadomości przesłanej do naszych dziennikarzy przez przedstawicieli biura włodarza Torunia.

Zdaniem Pawła Gulewskiego, ważną rolę w ustaleniu przynależności witraży powinna ustalić Rada Dziedzictwa Kulturowego Torunia. - Poproszę radę o wsparcie i współpracę przy pracach weryfikacyjnych. Skonsultuję również sprawę z naukowcami UMK i konserwatorami, abyśmy mieli pewność co do pochodzenia zabytków - informują w imieniu prezydenta Torunia. - Jeżeli potwierdzi się, że witraże faktycznie należą do Torunia, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wróciły do naszego miasta - czytamy w dalszej części komunikatu.

Paweł Gulewski zapowiada także podjęcie rozmów z minister kultury i dziedzictwa narodowego Martą Cienkowską, by uzyskać wsparcie państwowych instytucji i znaleźć sprawiedliwe oraz realne rozwiązanie.

