Czy strefa płatnego parkowana jest do poprawki? Torunianie mają odpowiedzieć w czasie konsultacji

2026-02-11, 16:30  Michał Zaręba/DW
Toruńscy urzędnicy mają w planach zorganizowanie dwóch otwartych spotkań konsultacyjnych/Fot. Michał Zaręba

Toruńscy urzędnicy mają w planach zorganizowanie dwóch otwartych spotkań konsultacyjnych/Fot. Michał Zaręba

Czy w Toruniu będzie więcej płatnych parkingów? Takie pytanie zadają sobie mieszkańcy. Na stronie urzędu miasta pojawiła się zapowiedź konsultacji społecznych, dołączono też mapę z nowymi obszarami, które zostały objęte strefą płatnego parkowania.

Na stronie toruńskiego urzędu miasta została zamieszczona mapa. Pokazuje m.in. nowe strefy płatnego parkowania, C i D. Te nowe strefy ograniczone są ulicami Chrobrego, Kościuszki, Podgórną, Matejki i Popiełuszki.

- To bzdura kompletna - strefa między blokami. Nie za bardzo mi się to podoba, by akurat w tym miejscu wprowadzać płatną strefę. W ścisłym centrum - oczywiście - uważa Torunianin.

- Szczerze mówiąc, nam by to było na rękę, bo parkuje tutaj wiele obcych samochodów, wjeżdżają nawet na parking i jest kłopot dla mieszkańców po prostu, bo nie mają gdzie zaparkować własnych samochodów - komentuje Torunianka.

Czy miasto planuje rozszerzyć strefę płatnego parkowania?

- Mapa, która została zamieszczona, to mapa wynikająca z dokumentu polityki parkingowej opracowanego w 2020 roku - wyjaśnia Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Torunia. - Dalsze zapisy tego dokumentu nie weszły dotąd w życie. Dopiero będziemy pytali o zdanie mieszkańców, jak ich zdaniem powinna wyglądać strefa płatnego parkowania - dodaje.

W planach są dwa otwarte spotkania konsultacyjne:

  • 28 lutego 2026 r. (sobota) w godz. 11-13 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Plac św. Katarzyny 8;
  • 5 marca 2026 r. (czwartek) w godz. 18-20 w Toruńskim Laboratorium Miejskim, ul. Bydgoska 52, II piętro.

Uwagi i propozycje można zgłaszać również poprzez ankietę internetową (od 16 lutego do 15 marca), tutaj.

Swoje uwagi i propozycje można także przesłać do 15 marca:

  • drogą elektroniczną na adres: konsultacje@um.torun.pl (w tytule wiadomości trzeba wpisać: Polityka parkingowa),
  • pocztą tradycyjną (z dopiskiem: Polityka parkingowa) na adres: Biuro Dialogu i Innowacji Miejskich, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń.
Mapę z nowymi strefami płatnego parkowania można znaleźć tutaj.

Relacja Michała Zaręby

Toruń

Region

Dziennikarze PR PiK na tropie zaginionych witraży: prezydent Torunia zapowiada działania

Dziennikarze PR PiK na tropie zaginionych witraży: prezydent Torunia zapowiada działania

2026-02-11, 16:39
Powstanie miejsce pamięci zamordowanej Klaudii w toruńskim Parku Glazja Są takie plany

Powstanie miejsce pamięci zamordowanej Klaudii w toruńskim Parku Glazja? Są takie plany

2026-02-11, 15:45
Nocna dyskoteka na ulicy Zasłaniają okna, bo lampy co kilka sekund zapalają się i gasną [wideo]

Nocna dyskoteka na ulicy! Zasłaniają okna, bo lampy co kilka sekund zapalają się i gasną [wideo]

2026-02-11, 14:30
Mężczyzna podejrzany o zabójstwo 67-latki w Janikowie zostanie dłużej w areszcie

Mężczyzna podejrzany o zabójstwo 67-latki w Janikowie zostanie dłużej w areszcie

2026-02-11, 13:52
Kierowca ciężarówki ukarany za uszkodzenie kładki w Bydgoszczy. Sam zgłosił się na policję

Kierowca ciężarówki ukarany za uszkodzenie kładki w Bydgoszczy. Sam zgłosił się na policję

2026-02-11, 13:14
Samochód osobowy zderzył się z lokomotywą w powiecie brodnickim. Nikomu nic się nie stało

Samochód osobowy zderzył się z lokomotywą w powiecie brodnickim. Nikomu nic się nie stało

2026-02-11, 12:15
Dramatyczna akcja w Tucholi. Policjanci uratowali mężczyznę w głębokiej hipotermii

Dramatyczna akcja w Tucholi. Policjanci uratowali mężczyznę w głębokiej hipotermii

2026-02-11, 11:13
Awaria sieci wodociągowej usunięta Mieszkańcy gminy Lubicz mają już wodę

Awaria sieci wodociągowej usunięta! Mieszkańcy gminy Lubicz mają już wodę

2026-02-11, 10:46
Trzy samochody zderzyły się w Kruszynie, na krajowej dziesiątce. Jak doszło do wypadku

Trzy samochody zderzyły się w Kruszynie, na krajowej „dziesiątce". Jak doszło do wypadku?

2026-02-11, 10:06

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę