Czy strefa płatnego parkowana jest do poprawki? Torunianie mają odpowiedzieć w czasie konsultacji

Toruńscy urzędnicy mają w planach zorganizowanie dwóch otwartych spotkań konsultacyjnych/Fot. Michał Zaręba
Czy w Toruniu będzie więcej płatnych parkingów? Takie pytanie zadają sobie mieszkańcy. Na stronie urzędu miasta pojawiła się zapowiedź konsultacji społecznych, dołączono też mapę z nowymi obszarami, które zostały objęte strefą płatnego parkowania.
Na stronie toruńskiego urzędu miasta została zamieszczona mapa. Pokazuje m.in. nowe strefy płatnego parkowania, C i D. Te nowe strefy ograniczone są ulicami Chrobrego, Kościuszki, Podgórną, Matejki i Popiełuszki.
- To bzdura kompletna - strefa między blokami. Nie za bardzo mi się to podoba, by akurat w tym miejscu wprowadzać płatną strefę. W ścisłym centrum - oczywiście - uważa Torunianin.
- Szczerze mówiąc, nam by to było na rękę, bo parkuje tutaj wiele obcych samochodów, wjeżdżają nawet na parking i jest kłopot dla mieszkańców po prostu, bo nie mają gdzie zaparkować własnych samochodów - komentuje Torunianka.
Czy miasto planuje rozszerzyć strefę płatnego parkowania?
- Mapa, która została zamieszczona, to mapa wynikająca z dokumentu polityki parkingowej opracowanego w 2020 roku - wyjaśnia Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Torunia. - Dalsze zapisy tego dokumentu nie weszły dotąd w życie. Dopiero będziemy pytali o zdanie mieszkańców, jak ich zdaniem powinna wyglądać strefa płatnego parkowania - dodaje.
W planach są dwa otwarte spotkania konsultacyjne:
28 lutego 2026 r. (sobota) w godz. 11-13 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Plac św. Katarzyny 8;
5 marca 2026 r. (czwartek) w godz. 18-20 w Toruńskim Laboratorium Miejskim, ul. Bydgoska 52, II piętro.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę