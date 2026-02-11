Czy strefa płatnego parkowana jest do poprawki? Torunianie mają odpowiedzieć w czasie konsultacji

2026-02-11, 16:30 Michał Zaręba/DW

Toruńscy urzędnicy mają w planach zorganizowanie dwóch otwartych spotkań konsultacyjnych/Fot. Michał Zaręba

Czy w Toruniu będzie więcej płatnych parkingów? Takie pytanie zadają sobie mieszkańcy. Na stronie urzędu miasta pojawiła się zapowiedź konsultacji społecznych, dołączono też mapę z nowymi obszarami, które zostały objęte strefą płatnego parkowania.

Na stronie toruńskiego urzędu miasta została zamieszczona mapa. Pokazuje m.in. nowe strefy płatnego parkowania, C i D. Te nowe strefy ograniczone są ulicami Chrobrego, Kościuszki, Podgórną, Matejki i Popiełuszki.



- To bzdura kompletna - strefa między blokami. Nie za bardzo mi się to podoba, by akurat w tym miejscu wprowadzać płatną strefę. W ścisłym centrum - oczywiście - uważa Torunianin.



- Szczerze mówiąc, nam by to było na rękę, bo parkuje tutaj wiele obcych samochodów, wjeżdżają nawet na parking i jest kłopot dla mieszkańców po prostu, bo nie mają gdzie zaparkować własnych samochodów - komentuje Torunianka.



Czy miasto planuje rozszerzyć strefę płatnego parkowania?



- Mapa, która została zamieszczona, to mapa wynikająca z dokumentu polityki parkingowej opracowanego w 2020 roku - wyjaśnia Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Torunia. - Dalsze zapisy tego dokumentu nie weszły dotąd w życie. Dopiero będziemy pytali o zdanie mieszkańców, jak ich zdaniem powinna wyglądać strefa płatnego parkowania - dodaje.



W planach są dwa otwarte spotkania konsultacyjne:





28 lutego 2026 r. (sobota) w godz. 11-13 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Plac św. Katarzyny 8;

5 marca 2026 r. (czwartek) w godz. 18-20 w Toruńskim Laboratorium Miejskim, ul. Bydgoska 52, II piętro.

ankietę internetową (od 16 lutego do 15 marca), tutaj.

drogą elektroniczną na adres: konsultacje@um.torun.pl (w tytule wiadomości trzeba wpisać: Polityka parkingowa),

pocztą tradycyjną (z dopiskiem: Polityka parkingowa) na adres: Biuro Dialogu i Innowacji Miejskich, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń.

Mapę z nowymi strefami płatnego parkowania można znaleźć tutaj.