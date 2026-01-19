Dziennikarze PR PiK na tropie zaginionych witraży. Będzie wsparcie naukowców z UMK i konserwatora

2026-01-19, 14:32 Robert Duliński / Michał Zaręba / Redakcja
Jeden z witraży ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba
Dzieła sztuki odnaleziono w jednej ze składnic zabytków na Pomorzu. Wiele wskazuje na to, że to część gotyckich szkieł pochodzących z toruńskich kościołów.
Naukowcy z UMK deklarują swoją pomoc w ewentualnym przeprowadzeniu badań, mających na celu potwierdzenie ich autentyczności. Witraży zostały wywiezione z Torunia do Malborka w II poł XIX wieku przez Konrada Steinbrechta.
- On odpowiadał naukowo za odbudowę zamku w Malborku. Chciał wypełnić okna gotyckimi witrażami - mówi Adam Kaźmierczak z Katedry Konserwacji Restauracji Architektury i Rzeźby UMK.
- Mając w zbiorach naszego muzeum kwatery witrażowe z przełomu XIII i XIV wieku, moglibyśmy poprzez ich porównanie, stwierdzić ich podobieństwo i wysunąć tezę, że pierwotnie istniały w naszych średniowiecznych kościołach - dodaje prof. Andrzej Kałucki z Pracowni Witrażu Szkła Artystycznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.
W sprawę zaangażował się również Wojewódzki Konserwator Zabytków.
- Dla nas ma to ogromne naukowe znaczenie. Wszystko wskazuje na to, że witraże nie zostały zagrabione, ale wywiezione przez Konrada Steinbrechta porozumieniu z władzami Torunia. Gdyby tak było, to de facto ich miejsce jest w Malborku - mówi Izabela Brzostowska, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. - Jednak, pomijając kwestie formalne, wydaje mi się, że czysto naukowo, byłoby uzasadnione, aby znalazły się w Toruniu. Zwłaszcza, że w zbiorach toruńskiego muzeum mamy już witraże pochodzące z toruńskich kościołów. Byłoby to cenne uzupełnienie kolekcji.
Izabela Brzostowska zadeklarowała, że chętnie zainicjuje rozmowy z ministerstwem, dyrekcją muzeum malborskiego i Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Najpierw trzeba jednak jednoznacznie stwierdzić, skąd te witraże pochodzą.
Witraże odnaleziono w jednej ze składnic konserwatorskich na Pomorzu. Były już badane w Gdańsku. Są datowane na około 1380 rok - przekazał nam Marcin Tymiński, rzecznik Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Sprawę od początku badają nasi reporterzy Michał Zaręba i Robert Duliński.
Mówią Adam Kaźmierczak i prof. Andrzej Kałucki
Mówi Izabela Brzostowska, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
