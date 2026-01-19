Dziennikarze PR PiK na tropie zaginionych witraży. Będzie wsparcie naukowców z UMK i konserwatora

2026-01-19, 14:32  Robert Duliński / Michał Zaręba / Redakcja
Jeden z witraży ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba

Jeden z witraży ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba

Dzieła sztuki odnaleziono w jednej ze składnic zabytków na Pomorzu. Wiele wskazuje na to, że to część gotyckich szkieł pochodzących z toruńskich kościołów.

Naukowcy z UMK deklarują swoją pomoc w ewentualnym przeprowadzeniu badań, mających na celu potwierdzenie ich autentyczności. Witraży zostały wywiezione z Torunia do Malborka w II poł XIX wieku przez Konrada Steinbrechta.

- On odpowiadał naukowo za odbudowę zamku w Malborku. Chciał wypełnić okna gotyckimi witrażami - mówi Adam Kaźmierczak z Katedry Konserwacji Restauracji Architektury i Rzeźby UMK.

- Mając w zbiorach naszego muzeum kwatery witrażowe z przełomu XIII i XIV wieku, moglibyśmy poprzez ich porównanie, stwierdzić ich podobieństwo i wysunąć tezę, że pierwotnie istniały w naszych średniowiecznych kościołach - dodaje prof. Andrzej Kałucki z Pracowni Witrażu Szkła Artystycznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

W sprawę zaangażował się również Wojewódzki Konserwator Zabytków.

- Dla nas ma to ogromne naukowe znaczenie. Wszystko wskazuje na to, że witraże nie zostały zagrabione, ale wywiezione przez Konrada Steinbrechta porozumieniu z władzami Torunia. Gdyby tak było, to de facto ich miejsce jest w Malborku - mówi Izabela Brzostowska, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. - Jednak, pomijając kwestie formalne, wydaje mi się, że czysto naukowo, byłoby uzasadnione, aby znalazły się w Toruniu. Zwłaszcza, że w zbiorach toruńskiego muzeum mamy już witraże pochodzące z toruńskich kościołów. Byłoby to cenne uzupełnienie kolekcji.

Izabela Brzostowska zadeklarowała, że chętnie zainicjuje rozmowy z ministerstwem, dyrekcją muzeum malborskiego i Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Najpierw trzeba jednak jednoznacznie stwierdzić, skąd te witraże pochodzą.

Witraże odnaleziono w jednej ze składnic konserwatorskich na Pomorzu. Były już badane w Gdańsku. Są datowane na około 1380 rok - przekazał nam Marcin Tymiński, rzecznik Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Sprawę od początku badają nasi reporterzy Michał Zaręba i Robert Duliński.

Mówią Adam Kaźmierczak i prof. Andrzej Kałucki

Mówi Izabela Brzostowska, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Toruń

Region

Jedna osoba zatrzymana w związku ze śmiercią 30-letniej kobiety i jej trojga małych dzieci w Chełmnie

Jedna osoba zatrzymana w związku ze śmiercią 30-letniej kobiety i jej trojga małych dzieci w Chełmnie

2026-01-19, 12:29
Nocny wybuch pieca w Nowej Wsi Królewskiej. Ściana runęła na łóżeczko śpiącego dziecka

Nocny wybuch pieca w Nowej Wsi Królewskiej. Ściana runęła na łóżeczko śpiącego dziecka

2026-01-19, 11:31
Trwa usuwanie awarii wodociągowej na bydgoskim Szwederowie. Problemy z wodą są również w Inowrocławiu

Trwa usuwanie awarii wodociągowej na bydgoskim Szwederowie. Problemy z wodą są również w Inowrocławiu

2026-01-19, 10:51
Pierwsze w tym roku ognisko rzekomego pomoru drobiu w gospodarstwie komercyjnym w regionie

Pierwsze w tym roku ognisko rzekomego pomoru drobiu w gospodarstwie komercyjnym w regionie

2026-01-19, 09:55
Jaka jest skala dezinformacji medycznej Gościem Rozmowy Dnia był dr Szymon Suwała, pogromca mitów

Jaka jest skala dezinformacji medycznej? Gościem „Rozmowy Dnia" był dr Szymon Suwała, „pogromca mitów"

2026-01-19, 09:00
Ależ historia w Bydgoszczy Pożar samochodu pana Janusza uruchomił falę pomocy

Ależ historia w Bydgoszczy! Pożar samochodu pana Janusza uruchomił falę pomocy

2026-01-19, 08:50
Wyjeżdżając na ferie w ciepłe kraje, pamiętajmy o ubezpieczeniu zdrowotnym i szczepieniach

Wyjeżdżając na ferie w ciepłe kraje, pamiętajmy o ubezpieczeniu zdrowotnym i szczepieniach!

2026-01-19, 06:54
Nie żyje komendant komisariatu w Nowem. Był funkcjonariuszem i człowiekiem o wielkim sercu

Nie żyje komendant komisariatu w Nowem. „Był funkcjonariuszem i człowiekiem o wielkim sercu”

2026-01-18, 20:48
Samochód był dla niego całym światem. Auto spłonęło, rusza pomoc dla bydgoszczanina

Samochód był dla niego całym światem. Auto spłonęło, rusza pomoc dla bydgoszczanina

2026-01-18, 20:07

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę