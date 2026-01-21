Promują miasto przez sport, literaturę, dobroczynność. Za to nagradza prezydent Torunia

2026-01-21, 07:00 Michał Zaręba/Redakcja

27 osób zostało laureatami Nagród Prezydenta Miasta Torunia Pawła Gulewskiego/Fot. © UMT 2026, autor: Wojtek Szabelski, licencja: CC BY-NC 4.0

27 osób zostało laureatami Nagród Prezydenta Miasta Torunia Pawła Gulewskiego. Nagrody przyznano w czterech kategoriach. Uroczystość odbyła się 20 stycznia w Sali Wielkiej Dworu Artusa.

- To dla nas bardzo cenna nagroda - mówi Ilona Termińska w imieniu swoim i męża Przemysława, laureaci Nagrody Specjalnej. - Po 12 latach obecności w klubie zostaliśmy w ten sposób docenieni. Wiadomo, drużyna też zrobiła swoje. To się tak wszystko pięknie złożyło na nasz malutki sukces.



- To bardzo miła nagroda - mówi pisarz Robert Małecki, laureat w kategorii Osobowość Torunia.

- Miasto, które bardzo często jest areną moich opowieści kryminalnych, zdarzeń kryminalnych w tych opowieściach, dostrzega to. Ten Toruń cały czas jest w moim sercu, więc czuję się bardzo doceniony.



- Towarzyszą mi duże emocje, ponieważ to pierwsze nagrody prezydenta w trwającej kadencji - mówi prezydent Paweł Gulewski. - Zmieniliśmy kilka rzeczy: poszerzyliśmy pakiet środowisk, który może zgłaszać propozycje do nagród, skompilowaliśmy kategorie. To są osoby zasłużone dla lokalnych społeczności, ale działają też w szerszej skali. Są bardzo aktywne, kochają to, co robią, a ich projekty przynoszą wiele pożytku.



Nagrody przyznawane są od 1996 roku. Do tej pory nagrodzono 146 laureatek i laureatów.



Więcej: TUTAJ