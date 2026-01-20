Czy ten wyręb był pod zabudowę? Toruński ratusz ucina plotki krążące po rzezi drzew

2026-01-20, 19:46  Michał Zaręba/Redakcja
Tak wygląda miejsce, gdzie jeszcze do niedawna rosły 80-letnie drzewa. Fot. Michał Zaręba/PR PiK

Władze Torunia dementują pogłoski o planach zabudowy Kępy Bazarowej. Gmina nie dopuści budowy mieszkań ani hoteli na terenach miejskich - czytamy w oświadczeniu.

Jak podaje w komunikacie toruński ratusz, wycinka drzew, do której doszło na części obszaru Natura 2000, została przeprowadzona bez wiedzy samorządu.

„Sprawę wyjaśniają prokuratura i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Włodarze przypominają, że jedyny wniosek z 2022 roku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczył prywatnej działki przy ulicy Majdany. Miasto nie zgodziło się jednak na wprowadzenie usług hotelowych i gastronomicznych."

Od 2000 r. nie składano wniosków o nową zabudowę na gruntach miejskich Kępy - przekazał rzecznik prezydenta Torunia Marcin Centkowski.

