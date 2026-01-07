Będzie postępowanie RDOŚ po nielegalnej wycince kilkuset drzew w Toruniu

Tak wygląda miejsce, gdzie jeszcze do niedawna rosły 80-letnie drzewa. Fot. Michał Zaręba/arch. PR PiK

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wszczęła postępowanie po dzikiej wycince kilkuset drzew na Kępie Bazarowej w Toruniu. Jego celem będzie ustalenie, czy podjęte działania mogą znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000.

– Celem postępowania jest ustalenie, czy podjęte działania mogą znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły. Zmierza ono do wydania decyzji nakazującej, w zależności od potrzeb, natychmiastowe wstrzymanie działań lub podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych lub działań naprawczych.

Na obecnym etapie nie jest możliwe przewidzenie wyników postępowania oraz określenie, czy i ewentualnie jakie działania będą konieczne do podjęcia, a także komu zostaną one nakazane. Sprawca przedmiotowych działań nie jest znany, a jego ustalenie leży w kompetencjach policji – przekazała Monika Ślusarska z RDOŚ w Bydgoszczy.



Rzecznik toruńskiego urzędu miasta Marcin Centkowski poinformował w piątek, że nielegalna wycinka objęła blisko 1,3 ha w granicach obszaru Natura 2000 na Kępie Bazarowej. Urząd miasta zaapelował o zgłaszanie się osób, które mogą pomóc wyjaśnić, kto stał za tym przestępstwem. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi policja.