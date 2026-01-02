Dewastacja drzew na chronionych terenach w Toruniu. Najstarsze miało 80 lat [zdjęcia + wideo]

2026-01-02, 17:01  Michał Zaręba / Redakcja
Tak obecnie wygląda miejsce, gdzie jeszcze do niedawna rosły 80-letnie drzewa. / Fot. Michał Zaręba

Tak obecnie wygląda miejsce, gdzie jeszcze do niedawna rosły 80-letnie drzewa. / Fot. Michał Zaręba

Nielegalna wycinka odbyła się na obszarze Natura 2000 w Toruniu. Na Kępie Bazarowej ścięto drzewa na powierzchni przekraczającej hektar. Sprawę wyjaśnia policja.

- To wszystko jest ścięte siekierą. Trzeba do tego dość dużej wprawy. Doszło do tego w ciągu ostatnich 10 dni - mówi Tomasz Kozłowski, kierownik Referatu Utrzymania Zieleni w Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta. - Spora część drzew znajdowała się na obszarze Natura 2000, co jest szczególnie bolesne. Ścięto dobre drzewa, suche pozostawiono. Najstarsze z nich miało 80 lat. Klony, wiązy, olchy, czeremchy... Klęska. Nigdy czegoś takiego nie widziałem.

- Toruńscy policjanci zostali powiadomieni przez pracowników UM Toruń o wycięciu drzew w obszarze Natura 2000 przy ul. Majdany - mówi asp. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji. - Na miejscu prowadzone są oględziny.

Za pośrednictwem internetu toruński ratusz zaapelował o pomoc w ustaleniu sprawców.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
Tak obecnie wygląda miejsce, gdzie jeszcze do niedawna rosły 80-letnie drzewa. / Wideo: Michał Zaręba, montaż Tomasz Bielicki
Tak obecnie wygląda miejsce, gdzie jeszcze do niedawna rosły 80-letnie drzewa. / Fot. Michał Zaręba Tak obecnie wygląda miejsce, gdzie jeszcze do niedawna rosły 80-letnie drzewa. / Fot. Michał Zaręba Tak obecnie wygląda miejsce, gdzie jeszcze do niedawna rosły 80-letnie drzewa. / Fot. Michał Zaręba

