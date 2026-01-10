Częstsze kontrole terenów zielonych i fotopułapki. Pokłosie nielegalnej wycinki drzew

2026-01-10, 11:58 Michał Zaręba/Redakcja

Prezydent Torunia chce walczyć z nielegalnymi działaniami na obszarach ochrony flory/fot. Michał Zaręba/Archiwum

Prezydent Torunia Paweł Gulewski zapowiedział wzmożone kontrole terenów zielonych oraz zakup fotopułapek. Wszystko, by zapobiec kolejnym nielegalnym wycinkom drzew.

Przypomnijmy, kilka dni temu na Kępie Bazarowej w Toruniu odkryto obszar o powierzchni ponad hektara, w którym leżały nielegalnie ścięte drzewa. Prawdopodobnie zostały obalone za pomocą siekiery. Część z nich miała średnicę ponad 100 centymetrów i mogła rosnąć ok. 70-80 lat.



W odpowiedzi na to zdarzenie prezydent miasta Paweł Gulewski podjął decyzję o częstszych kontrolach takich miejsc. Ponadto mają zostać umieszczone fotopułapki. - Będziemy chcieli realizować inspekcje pracowników i inspektorów Wydziału Środowiska i Ekologii oraz przedstawicieli firmy utrzymaniowej, by ewidencjonować to, co możemy - zapowiada prezydent Torunia. - Będziemy musieli dokonać zakupu kilku lub kilkunastu sztuk fotopułapek. Będziemy je stawiać w miejscach, w których występuje ryzyko wystąpienia nielegalnych działań - dodaje.



Policja wytypowała mężczyznę, który może mieć związek z wycinką. W czwartek prokuratura wszczęła śledztwo. Za zniszczenia na terenach objętych ochroną grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.