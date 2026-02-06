Szybka reakcja na niszczenie drzew. Społecznicy założyli interwencyjny portal z poradami

2026-02-06, 21:00  Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja
Dąb szypułkowy z ronda Grunwaldzkiego/fot. www.bydgoskiedrzeworoku.pl/

Dąb szypułkowy z ronda Grunwaldzkiego/fot. www.bydgoskiedrzeworoku.pl/

Ma pomóc mieszkańcom ratować drzewa - to cel portalu drzeworeagowania.pl, który właśnie rozpoczął swoje działanie. Założyli go Paulina i Mariusz Warachim z Fundacji Zielone Kujawy. Dostawali z całej Polski prośby o poradę jak zareagować i komu zgłaszać dewastację drzewa.

- Drzeworeagowania.pl to narzędzie wspierające oddolne, obywatelskie interwencje. Ułatwia szybkie i skuteczne reagowanie na nieprawidłowości. Stworzyliśmy je z myślą o mieszkańcach, którzy chcą chronić drzewa w swoim otoczeniu, ale często nie wiedzą, od czego zacząć. Projekt ten porządkuje wiedzę prawną i praktyczną, pokazując przejrzystą ścieżkę reagowania - mówi Paulina Warachim.

- Nasz portal oparty jest na zasadzie drzewa decyzyjnego. Mamy do wyboru trzy ścieżki, one odnoszą się do różnych nieprawidłowości: nadmierne cięcia w koronie, zniszczenia podczas prac budowlanych lub reagowanie na nielegalną wycinkę. Po wybraniu ścieżki odpowiadającej sytuacji, na którą chcemy zareagować, system zada nam doprecyzowujące pytania. Odpowiadając na nie, będziemy przechodzili kolejne etapy, a na końcu powstanie możliwość wygenerowania pisma ze zgłoszeniem nieprawidłowości do odpowiedniego urzędu. Ten powinien wszcząć postępowanie w naszej sprawie - wyjaśnia Mariusz Warachim.

Więcej w relacji Adriany Andrzejewskiej-Kuras.

Relacja Adriany Andrzejewskiej-Kuras

