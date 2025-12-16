Potrzebne było miejsce dla wiaduktu nad źródliskami na S10. Wojewoda: Drzewa „skrócono” [zdjęcia]

2025-12-16, 12:30  Monika Siwak/Redakcja

Drzewa na użytku ekologicznym w miejscowości Rudy zostały przycięte. Radni Solca Kujawskiego sprzeciwiali się temu rozwiązaniu, ale ich uchwałę unieważnił wojewoda. Jak zaznacza, chodziło o to, by nie blokować budowy trasy S10 na tym odcinku.

Radni Solca Kujawskiego w uchwale sprzeciwili się podcince. Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel unieważnił ją, tłumacząc, że interwencja w lesie była wcześniej uzgodniona w dokumentacji budowy (w Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej). Chodziło o to, by nie blokować tej ważnej dla województwa inwestycji. Przedstawiciel rządu w regionie poinformował w poniedziałek, 15 grudnia, że drzewa "skrócono".

- Unieważniłem uchwałę - mówi Michał Sztybel. - Rada gminy mogła wnieść skargę do sądu administracyjnego, nie zrobiła tego w wymaganym terminie. Dla mnie temat jest więc zamknięty. Te drzewa są już przycięte. Dostaję mnóstwo wiadomości od różnych osób. Czekałem, byłem ciekaw, ile dni minie aż zainteresowane wcześniej tematem osoby zorientują się. Zawsze słyszę, że bardzo często na tych źródliskach spędzają czas i monitorują, co tam się dzieje. Proszę mi wierzyć, że już chyba z trzy tygodnie mijają i jeszcze nikt się nie zorientował. To pokazuje rzeczywiste zaangażowanie i obrazuje spędzanie czasu nad tymi źródliskami - dodaje.

Radni Solca Kujawskiego sprzeciwiający się podcince podkreślali, że w kilku wariantach przygotowywanej drogi nie brano pod uwagę terenu źródlisk, nad którymi ma przebiegać trasa S 10.

Dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapewniał, że źródliska, o które walkę toczyli ekolodzy i część samorządowców, nie zostaną zniszczone.

Jak przebiegają prace na budowie S10 w Kujawsko-Pomorskiem?
  • Droga ekspresowa S10 na odcinku Bydgoszcz–Toruń jest już realizowana w 70 proc.
  • W sprawie ostatniego fragmentu najpewniej na początku 2026 roku zostanie wydana decyzja ZRID.
  • Pozwoli to na to, by wiosną prowadzone były prace budowlane na całym odcinku.
  • Niebawem rozpoczną się prace na odcinkach S10 od Bydgoszczy do Nakła oraz od Nakła do Wyrzyska.
Więcej w relacji Moniki Siwak.

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz
Budowa trasy S10 na odcinku Emilianowo-Solec Kujawski/ fot. GDDKiA Budowa trasy S10 na odcinku Emilianowo-Solec Kujawski/ fot. GDDKiA Budowa trasy S10 na odcinku Emilianowo-Solec Kujawski/ fot. GDDKiA Budowa trasy S10 na odcinku Emilianowo-Solec Kujawski/ fot. GDDKiA

Region

