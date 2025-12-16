Potrzebne było miejsce dla wiaduktu nad źródliskami na S10. Wojewoda: Drzewa „skrócono” [zdjęcia]
Drzewa na użytku ekologicznym w miejscowości Rudy zostały przycięte. Radni Solca Kujawskiego sprzeciwiali się temu rozwiązaniu, ale ich uchwałę unieważnił wojewoda. Jak zaznacza, chodziło o to, by nie blokować budowy trasy S10 na tym odcinku.
Radni Solca Kujawskiego sprzeciwiający się podcince podkreślali, że w kilku wariantach przygotowywanej drogi nie brano pod uwagę terenu źródlisk, nad którymi ma przebiegać trasa S 10.
Dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapewniał, że źródliska, o które walkę toczyli ekolodzy i część samorządowców, nie zostaną zniszczone.
Jak przebiegają prace na budowie S10 w Kujawsko-Pomorskiem?
- Droga ekspresowa S10 na odcinku Bydgoszcz–Toruń jest już realizowana w 70 proc.
- W sprawie ostatniego fragmentu najpewniej na początku 2026 roku zostanie wydana decyzja ZRID.
- Pozwoli to na to, by wiosną prowadzone były prace budowlane na całym odcinku.
- Niebawem rozpoczną się prace na odcinkach S10 od Bydgoszczy do Nakła oraz od Nakła do Wyrzyska.