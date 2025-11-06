Sześć gmin i starostwo bydgoskie chcą powstania wschodniej obwodnicy Bydgoszczy łączącej S5 i S10

2025-11-06, 17:29 Damian Klich / Redakcja

Nowa obwodnica Bydgoszczy byłaby ogromnym ułatwieniem dla mieszkańców wschodniej części powiatu bydgoskiego. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Trasa miałaby przebiegać od Solca Kujawskiego przez tereny na wschód od Wisły do Jarużyna w gminie Osielsko. Na razie przygotowana została wstępna koncepcja.

Na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska ma znaleźć się węzeł w Nowym Dworze.



- Przebieg jest dla nas bardzo korzystny - mówi Radosław Ciechacki, wójt gminy. - Jesteśmy gminą typowo podmiejską, cały czas się rozwijamy. To jest pewnie ostatnio dzwonek, aby wyznaczyć tereny pod taką inwestycję. Ważny jest ten węzeł wyznaczony w Nowym Dworze. Ułatwi to przejazd do Bydgoszczy.



Wstępna koncepcja nie trafiła jeszcze do prac w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tematem wschodniej obwodnicy Bydgoszczy - jako ważnej strategicznie inwestycji - interesuje się również Ministerstwo Obrony Narodowej.



Więcej szczegółów i opinie mieszkańców znajdziecie poniżej w relacji Damiana Klicha.