Sześć gmin i starostwo bydgoskie chcą powstania wschodniej obwodnicy Bydgoszczy łączącej S5 i S10
Trasa miałaby przebiegać od Solca Kujawskiego przez tereny na wschód od Wisły do Jarużyna w gminie Osielsko. Na razie przygotowana została wstępna koncepcja.
Na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska ma znaleźć się węzeł w Nowym Dworze.
- Przebieg jest dla nas bardzo korzystny - mówi Radosław Ciechacki, wójt gminy. - Jesteśmy gminą typowo podmiejską, cały czas się rozwijamy. To jest pewnie ostatnio dzwonek, aby wyznaczyć tereny pod taką inwestycję. Ważny jest ten węzeł wyznaczony w Nowym Dworze. Ułatwi to przejazd do Bydgoszczy.
Wstępna koncepcja nie trafiła jeszcze do prac w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tematem wschodniej obwodnicy Bydgoszczy - jako ważnej strategicznie inwestycji - interesuje się również Ministerstwo Obrony Narodowej.
Więcej szczegółów i opinie mieszkańców znajdziecie poniżej w relacji Damiana Klicha.