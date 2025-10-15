Trwają kolejne procedury w sprawie budowy trasy S10. „Tej drogi nic nie powstrzyma”

2025-10-15, 09:52  Redakcja
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska skompletowała materiał dowodowy w sprawie czwartego odcinka drogi S10/ Fot. Archiwum / Wiktor Sobociński

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska skompletowała materiał dowodowy w sprawie czwartego odcinka drogi S10/ Fot. Archiwum / Wiktor Sobociński

Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel poinformował o kolejnych krokach sprawie budowy czwartego odcinka trasy S10. Zaznaczył, że trwające procedury niczym nie różnią się od tych, które odbyły się przy trzech pozostałych częściach drogi.

– Dobra wiadomość jest taka, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska skompletowała materiał dowodowy i ma gotowość do wydania postanowienia uzgadniającego projekt budowlany. Informacja obojętna jest taka, że trzeba jeszcze raz wyłożyć społeczeństwu całą dokumentację do oceny. Potrwa to około miesiąca, od 15 października do 14 listopada. Każdy będzie mógł zabrać głos, w tym ekolodzy, od tego są. Przeżyjemy, tej drogi i tak już nic nie powstrzyma – zaznaczył Sztybel.

– Bardzo szybko zakładamy analizę wniosków i wydanie koniecznych decyzji. Muszę mieć postanowienie RDOŚ, aby móc wydać ostateczne pozwolenie na budowę. Jestem przekonany, że tak, jak na trzech odcinkach, tak i na czwartym odcinku niebawem ruszą prace. Wszystko jest pod kontrolą. To normalna procedura. Taka sama, jak przy trzech poprzednich odcinkach – dodał.

Mówił Michał Sztybel

Region

O krok od tragedii na DK 62 w Jarantowicach. Kierowca busa uderzył z impetem w przyczepę

O krok od tragedii na DK 62 w Jarantowicach. Kierowca busa uderzył z impetem w przyczepę

2025-10-15, 12:26
Jak zapobiegać utonięciom Dlaczego sporty wodne zyskują na popularności Ratownicy debatują w Bydgoszczy

Jak zapobiegać utonięciom? Dlaczego sporty wodne zyskują na popularności? Ratownicy debatują w Bydgoszczy

2025-10-15, 11:38
Poprawa relacji z UE sukcesem rządu. Porażką przegrana kampania prezydencka [Rozmowa Dnia]

Poprawa relacji z UE sukcesem rządu. Porażką – przegrana kampania prezydencka [Rozmowa Dnia]

2025-10-15, 09:04
Mieszkańcy przy ul. Sobieskiego w Toruniu bez ogrzewania. Budynki nie są podłączone do sieci ciepłowniczej

Mieszkańcy przy ul. Sobieskiego w Toruniu bez ogrzewania. Budynki nie są podłączone do sieci ciepłowniczej

2025-10-15, 08:43
Z roku na rok jest coraz lepiej. ITD w regionie podsumował kontrole autobusów szkolnych

Z roku na rok jest coraz lepiej. ITD w regionie podsumował kontrole autobusów szkolnych

2025-10-15, 07:50
Ruszyły wielkie zakupy Powiat świecki uzupełnia sprzęt na wypadek różnych kataklizmów

Ruszyły wielkie zakupy! Powiat świecki uzupełnia sprzęt na wypadek różnych kataklizmów

2025-10-15, 06:50
Oto nowi konsultanci w ochronie zdrowia. To oni będą doradzać wojewodzie w najważniejszych sprawach

Oto nowi konsultanci w ochronie zdrowia. To oni będą doradzać wojewodzie w najważniejszych sprawach

2025-10-14, 19:41
Piękno nie zna wieku. W Bydgoszczy rozpoczął się nabór do konkursu Miss 80. Znamy wymagania

Piękno nie zna wieku. W Bydgoszczy rozpoczął się nabór do konkursu Miss 80+. Znamy wymagania

2025-10-14, 18:36
Katedra Biofizyki Collegium Medicum w Bydgoszczy uroczyście świętowała swoje 40-lecie

Katedra Biofizyki Collegium Medicum w Bydgoszczy uroczyście świętowała swoje 40-lecie

2025-10-14, 17:24

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę