Trwają kolejne procedury w sprawie budowy trasy S10. „Tej drogi nic nie powstrzyma”

2025-10-15, 09:52 Redakcja

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska skompletowała materiał dowodowy w sprawie czwartego odcinka drogi S10/ Fot. Archiwum / Wiktor Sobociński

Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel poinformował o kolejnych krokach sprawie budowy czwartego odcinka trasy S10. Zaznaczył, że trwające procedury niczym nie różnią się od tych, które odbyły się przy trzech pozostałych częściach drogi.

– Dobra wiadomość jest taka, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska skompletowała materiał dowodowy i ma gotowość do wydania postanowienia uzgadniającego projekt budowlany. Informacja obojętna jest taka, że trzeba jeszcze raz wyłożyć społeczeństwu całą dokumentację do oceny. Potrwa to około miesiąca, od 15 października do 14 listopada. Każdy będzie mógł zabrać głos, w tym ekolodzy, od tego są. Przeżyjemy, tej drogi i tak już nic nie powstrzyma – zaznaczył Sztybel.



– Bardzo szybko zakładamy analizę wniosków i wydanie koniecznych decyzji. Muszę mieć postanowienie RDOŚ, aby móc wydać ostateczne pozwolenie na budowę. Jestem przekonany, że tak, jak na trzech odcinkach, tak i na czwartym odcinku niebawem ruszą prace. Wszystko jest pod kontrolą. To normalna procedura. Taka sama, jak przy trzech poprzednich odcinkach – dodał.