Piotr Hemmerling: 30 proc. dzieci rodzi się w związkach nieformalnych. Czas, aby to sformalizować

Wicewojewoda Piotr Hemmerling podczas „Rozmowy Dnia" PR PiK. / Fot. Magdalena Gill
Dziś ma zostać zaprezentowany projekt ustawy o związkach partnerskich. Był on jednym z tematów „Rozmowy Dnia" w Polskim Radiu PiK. Gościem Macieja Wilkowskiego był wicewojewoda kujawsko-pomorski oraz członek Zarządu Nowej Lewicy.
Nowy projekt ustawy o związkach partnerskich to efekt wspólnej pracy Nowej Lewicy i PSL. Co ma zawierać? Umowa zawierana będzie przed notariuszem, partnerzy będą mogli po sobie dziedziczyć, zyskają dostęp do zasiłku pogrzebowego, prawo pochówku partnera i rentę wdowią. Będą mogli wspólnie rozliczać się z podatku. Nie będzie zapisów dotyczących dzieci żyjących z parami jednopłciowymi. W ustawie nie będzie też mowy o rejestrowaniu związku partnerskich, ale o prawnej ochronie osób najbliższych żyjących do tej pory w związkach nieformalnych.
- Te podstawowe rzeczy, o które zabiegaliśmy jako Lewica, są tam zawarte. Uciekam od słowa kompromis. To nie kompromis, ale solidna praca wykonana przez posłanki PSL i Nowej Lewicy. Obiecaliśmy rozwiązanie tej kwestii. Jesteśmy jednym z sześciu krajów UE, w którym te sprawy nie są rozwiązane. To kwestia wewnętrznego wstydu. Nie można przechodzić nad tym do porządku dziennego - mówi Piotr Hemmerling. - 30 proc. dzieci rodzi się dziś w związkach nieformalnych. Czas, aby to sformalizować. Znajdą się oczywiście ludzi, którym nie będą się te rozwiązania podobały. Musimy iść dalej.
Rozmawialiśmy również o opóźnieniach na budowie drogi S10 w naszym regionie, a także o nadchodzących wyborach nowego szefostwa Nowej Lewicy w Kujawsko-Pomorskiem.
- Stawiam swoją osobę do dyspozycji. Będą ubiegał o szefowanie wojewódzkim strukturom - przyznał wicewojewoda w „Rozmowie Dnia" PR PiK. - 15 listopada odbędzie się kongres wojewódzki, na którym wybrane zostaną nasze władze.
