Piotr Hemmerling ponownie wybrany na przewodniczącego wojewódzkich struktur Nowej Lewicy

Kongres Nowej Lewicy w Bydgoszczy. / Fot. Damian Klich
Wewnętrze wybory odbyły się w ramach trwającego w Bydgoszczy kongresu tego ugrupowania. - Zakładamy rękawice i będziemy się bili z PiS-em i Konfederacją o każdy głos - zapowiada wicepremier Krzysztof Gawkowski.
- Otrzymałem potężny mandat zaufania od delegatów z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Jestem z tego bardzo dumny - cieszy się wicewojewoda Piotr Hemmerling.
Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji powiedział, że te lokalne wybory to dla Lewicy początek nowej kampanii wyborczej.
- Ostatni dwa lata Lewicy w rządzie to załatwione sprawy renty wdowiej, rekordowy program polityki mieszkaniowej, większy zasiłek pogrzebowy, podwyżki dla nauczycieli i strefy budżetowej - mówi minister. - Lewica wchodzi w nową kampanię wyborczą 2027 roku z mocnym przekazem: jesteśmy skonsolidowaną formacją, mamy dobrą pozycję rządową, bo wiele załatwiliśmy, chcemy kontynuacji tej koalicji w rządzie. Zakładamy rękawice i będziemy się bili z PiS-em i Konfederacją o każdy głos.
- Mam nadzieję, że za trzy dni będziemy mogli z dumą ogłosić, że mamy marszałka sejmu z Lewicy - mówi Joanna Scheuring-Wielgus.
Podczas kongresu zostanie również wybranych między innymi: 9 przedstawicieli w radzie krajowej partii oraz zostaną powołani członkowie krajowego sądu koleżeńskiego.
