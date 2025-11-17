Rozbudowa siedziby ECFC i inwestycje w Szpitalu Miejskim. Budżet Torunia budzi kontrowersje

2025-11-17, 18:11  Michał Zaręba/Redakcja
Podczas spotkania z dziennikarzami zaprezentowano projekt budżetu Torunia na 2026 rok/fot. Michał Zaręba

Podczas spotkania z dziennikarzami zaprezentowano projekt budżetu Torunia na 2026 rok/fot. Michał Zaręba

308 mln zł na inwestycje, deficyt - 150 mln zł, a zadłużenie – ponad 1,3 mld zł - tak według zapowiedzi będzie wyglądał budżet Torunia na 2026 rok.

- W budżecie znajdzie się kontynuacja rozbudowy siedziby ECFC - zapowiada Aneta Pietrzak, skarbnik miasta. - Dalej w wydatkach inwestycyjnych znajdą się drogi, edukacja, ochrona zdrowia, a w niej przede wszystkim inwestycje w specjalistycznym Szpitalu Miejskim.

- Zależy nam, żeby poprawić jakość świadczonych usług. Chodzi o to, żeby infrastruktura szpitalna rzeczywiście odpowiadała standardom – dodaje zastępczyni prezydenta Torunia Dagmara Zielińska. - Przebudowujemy, zmieniamy pomieszczenia i zakupujemy wyposażenie. Oddział neurochirurgiczny, kardiologiczny, ortopedyczny, urologiczny - to są plany na najbliższe dwa lata. Dodatkowo przy ulicy Szczecińskiej planujemy filię miejskiej przychodni specjalistycznej, która pozwoli na prowadzenie przychodni POZ.

Do projektu odnieśli się radni klubu PiS. W przesłanym oświadczeniu wyrazili „głębokie zaniepokojenie brakiem jakichkolwiek realnych inwestycji w obronę cywilną i bezpieczeństwo mieszkańców". Rzecznik prezydenta Torunia odpowiedział, że w budżecie będą pieniądze m.in na działania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Pierwsze czytanie budżetu zaplanowano na czwartek. Głosowanie - na sesji grudniowej.

OŚWIADCZENIE KLUBU RADNYCH PIS W RADZIE MIASTA

ODPOWIEDŹ RZECZNIKA PRASOWEGO PREZYDENTA TORUNIA

Relacja Michała Zaręby

Toruń

Region

Ojciec Tadeusz Rydzyk wezwany do prokuratury w sprawie Muzeum Pamięć i Tożsamość

Ojciec Tadeusz Rydzyk wezwany do prokuratury w sprawie Muzeum „Pamięć i Tożsamość”

2025-11-17, 19:03
Meteorolodzy ostrzegają: kujawsko-pomorskie drogi będą oblodzone. Zacznie się nocą

Meteorolodzy ostrzegają: kujawsko-pomorskie drogi będą oblodzone. Zacznie się nocą

2025-11-17, 17:10
Próbka krwi trafia na linię magnetyczną. To najnowocześniejsze laboratorium w regionie [zdjęcia]

Próbka krwi trafia na linię magnetyczną. To najnowocześniejsze laboratorium w regionie [zdjęcia]

2025-11-17, 16:23
Trójwymiarowe mapowanie arytmii serca. Nowatorski zabieg w bydgoskim szpitalu [zdjęcia]

Trójwymiarowe mapowanie arytmii serca. Nowatorski zabieg w bydgoskim szpitalu [zdjęcia]

2025-11-17, 15:44
Bydgoski PCK czeka na nowych członków zespołów niosących pomoc w kryzysie

Bydgoski PCK czeka na nowych członków zespołów niosących pomoc w kryzysie

2025-11-17, 14:55
Zamarte: Autobus z 37 pasażerami na pokładzie wpadł do rowu. Służby działają

Zamarte: Autobus z 37 pasażerami na pokładzie wpadł do rowu. Służby działają

2025-11-17, 14:00
Święto walecznych dzieci i rodziców. Światowy Dzień Wcześniaka Fundacji Kolor Serca [zdjęcia]

Święto walecznych dzieci i rodziców. Światowy Dzień Wcześniaka Fundacji Kolor Serca [zdjęcia]

2025-11-17, 13:31
Ten wóz sprawdzi się w najtrudniejszym terenie OSP Łążyn dostała prezent marzeń [zdjęcia]

Ten wóz sprawdzi się w najtrudniejszym terenie! OSP Łążyn dostała prezent marzeń [zdjęcia]

2025-11-17, 12:49
Pierwszą fazę dezinformacyjnej wojny z Rosją przegrywamy. Debata w Inowrocławiu [zdjęcia]

„Pierwszą fazę dezinformacyjnej wojny z Rosją przegrywamy". Debata w Inowrocławiu [zdjęcia]

2025-11-17, 12:03

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę