Rozbudowa siedziby ECFC i inwestycje w Szpitalu Miejskim. Budżet Torunia budzi kontrowersje

Podczas spotkania z dziennikarzami zaprezentowano projekt budżetu Torunia na 2026 rok/fot. Michał Zaręba

308 mln zł na inwestycje, deficyt - 150 mln zł, a zadłużenie – ponad 1,3 mld zł - tak według zapowiedzi będzie wyglądał budżet Torunia na 2026 rok.

- W budżecie znajdzie się kontynuacja rozbudowy siedziby ECFC - zapowiada Aneta Pietrzak, skarbnik miasta. - Dalej w wydatkach inwestycyjnych znajdą się drogi, edukacja, ochrona zdrowia, a w niej przede wszystkim inwestycje w specjalistycznym Szpitalu Miejskim.



- Zależy nam, żeby poprawić jakość świadczonych usług. Chodzi o to, żeby infrastruktura szpitalna rzeczywiście odpowiadała standardom – dodaje zastępczyni prezydenta Torunia Dagmara Zielińska. - Przebudowujemy, zmieniamy pomieszczenia i zakupujemy wyposażenie. Oddział neurochirurgiczny, kardiologiczny, ortopedyczny, urologiczny - to są plany na najbliższe dwa lata. Dodatkowo przy ulicy Szczecińskiej planujemy filię miejskiej przychodni specjalistycznej, która pozwoli na prowadzenie przychodni POZ.



Do projektu odnieśli się radni klubu PiS. W przesłanym oświadczeniu wyrazili „głębokie zaniepokojenie brakiem jakichkolwiek realnych inwestycji w obronę cywilną i bezpieczeństwo mieszkańców". Rzecznik prezydenta Torunia odpowiedział, że w budżecie będą pieniądze m.in na działania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.



Pierwsze czytanie budżetu zaplanowano na czwartek. Głosowanie - na sesji grudniowej.



OŚWIADCZENIE KLUBU RADNYCH PIS W RADZIE MIASTA



ODPOWIEDŹ RZECZNIKA PRASOWEGO PREZYDENTA TORUNIA