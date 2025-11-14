Prezydent Bydgoszczy przedstawił projekt budżetu na 2026 rok. Wiemy na jakie inwestycje stawia miasto

2025-11-14, 16:18 Damian Klich / Redakcja

Prezydent Bydgoszczy (na pierwszym planie) wraz ze skarbnikiem zaprezentowali projekt budżetu na przyszły rok. / Fot. Damian Klich

914 milionów złotych - tyle planuje wydać Bydgoszcz na swoje inwestycje w 2026 roku. Zdecydowanie najwięcej, bo 40 proc. tej sumy, urząd wyda na transport.

- Czeka nas dalsza przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Toruńskiej aż do pętli przy Stomilu. Trwa przetarg na dobudowę około 1,5 km linii tramwajowej od Ronda Kujawskiego, wzdłuż ul. Solskiego. Podobnie rozbudowa pętli Las Gdański. Kupujemy ostatnie tramwaje, aby po Bydgoszczy jeździły już tylko nowe jednostki - wymienia prezydent Rafał Bruski. - Do tego rozbudowa ul. Nakielskiej, duże przedsięwzięcie - uprzedzam - będą spore utrudnienia. Na Rondzie Jagiellonów również będą prace, które poprawią bezpieczeństwo.



Wśród planowanych inwestycji z innych dziedzin znalazły się m.in.: budowa nowego stadionu Polonii, powstanie nowych mieszkań, doposażenie Młynów Rothera, bezpłatne kąpielisko w Parku Centralnym, zakończenie budowy IV kręgu Opery Nova i zakończenie remontu Teatru Polskiego.



Projekt budżetu zostanie zaprezentowany po raz pierwszy radnym na najbliższej Sesji Rady Miasta.





Budżet Miasta w 2026 ma wynieść ponad 3 miliardy 800 milionów złotych. Łączne wydatki wyniosą trochę powyżej 4 miliardów złotych, a deficyt to prawie 230 milionów złotych.