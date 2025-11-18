Z ulicy Kujawskiej w al. Jana Pawła II nie wjedziesz! Trwa remont w Bydgoszczy

2025-11-18, 10:41 Redakcja

Zmiany w organizacji ruchu, w związku z pracami na al. Jana Pawła II/fot. Facebook, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy poinformował, że we wtorek (18 listopada) zamknięto przejazd z ulicy Kujawskiej w aleje Jana Pawła II.

Trwa wymiana nawierzchni na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ulicą Kujawską, do granicy Bydgoszczy. Wykonawca rozpoczął właśnie układanie masy bitumicznej. - W związku z tym, na jeden dzień zamknięto wyjazd z ulicy Kujawskiej w kierunku lotniska - informuje ZDMiKP. Ważna informacja dla kierowców jest taka, że wyznaczono objazd ulicą Wojska Polskiego, Trasą Uniwersytecką i al. Jana Pawła II. Do końca tygodnia z kolei nie będzie można wjechać w ulicę Kujawską z al. Jana Pawła II. ZDMiKP informuje, że zamknięty odcinek kierowcy będą mogli ominąć, jadąc wiaduktem Tadeusza Mazowieckiego, ulicą Ujejskiego i z powrotem al. Jana Pawła II.



Wciąż trwają prace na alejach Jana Pawła II na odcinku od Zgromadzenia Ducha Świętego do posesji numer 145 (lotnisko). We wtorek kierowcy mogą poruszać się wewnętrznym pasem ruchu jezdni, która prowadzi w kierunku granicy Bydgoszczy. Z kolei, na pasie zewnętrznym pojedziemy w kierunku centrum. Natomiast na odcinku al. Jana Pawła II pomiędzy centrum handlowym a wiaduktem Tadeusza Mazowieckiego występują odcinkowe zwężenia, w związku z wymianą nawierzchni. Dla ruchu zamknięty będzie pas w kierunku centrum. Ten etap, zgodnie z harmonogramem, powinien zakończyć się w połowie grudnia, jednak ZDMiKP nie wyklucza, że uda się to zrobić szybciej.



Ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. We wtorek linie 80 i 99, które jadą w kierunku lotniska, będą jechały objazdem przez ul. Wojska Polskiego, Trasę Uniwersytecką i Jana Pawła II. Wyłączone zostały przystanki Rondo Kujawskie P&R oraz Rondo Inowrocławskie. Ponadto, ze względu na wcześniejsze zamknięcie możliwości skrętu w lewo w ulicę Kujawską linie, które jadą w stronę centrum miasta, muszą kierować się objazdem przez wiadukt Tadeusza Mazowieckiego, ul. Wojska Polskiego do Ronda Kujawskiego. Wyłączone zostały przystanki autobusowe Rondo Inowrocławskie oraz Rondo Kujawskie (przy ulicy Tucholskiej).

