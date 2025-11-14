Uwaga na utrudnienia! Spore zmiany w organizacji ruchu na DK 25 [mapa objazdu]

2025-11-14, 18:22 Redakcja

Poruszający się DK 25 muszą przygotować się na zmiany w ruchu/fot. Pixabay

Na drodze krajowej nr 25 na odcinku Obodowo – Mąkowarsko rozpoczęły się prace drogowe. Zmiany w kierowaniu ruchem mogą potrwać nawet do wakacji 2027 roku.

Na wspomnianym odcinku powstanie całkowicie nowa droga. Z tego powodu wykonawca, Transport Lider sp. z o.o. przekazał, że wprowadzona została nowa organizacja ruchu. Dotyczy aut powyżej 3,5 tony masy całkowitej.



Na trasie Obodowo – Mąkowarsko wprowadzono zakaz poruszania się wspomnianych pojazdów. Wyjątek stanowią auta udokumentowanego ruchu docelowego, czyli kurierzy, mieszkańcy itd.



Dla pozostałych poprowadzono objazd. Jego trasa wiedzie przez Bydgoszcz-Świecie-Tuchola-Sępólno Krajeńskie. Mapę publikujemy poniżej.



Wprowadzona organizacja ruchu ma obowiązywać do odwołania, ale nie dłużej niż do dnia 27.07.2027 roku.