Ciechocinek. Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę. Alkohol spożywał „za kółkiem”

2025-11-14, 15:21  KMP w Toruniu/inf. prasowa
Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę na ulicach Ciechocinka/fot. Archiwum

Do groźnego zdarzenia doszło na ulicach Ciechocinka w sobotę 8 listopada. Pijany kierowca został złapany „na gorącym uczynku” przez sierżanta sztabowego Bartosza Wszelakiego, który był po służbie. Mimo to postanowił wyeliminować z ruchu drogowego mężczyznę stwarzającego niebezpieczeństwo.

Policjant z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, poruszając się po służbie ulicami Ciechocinka (pow. aleksandrowski), spotkał na drodze nietrzeźwego kierowcę. Bartosz Wszelaki zauważył, że samochód marki Fiat zagrażał bezpieczeństwu innym uczestnikom ruchu. Jechał „wężykiem”, gwałtownie przyspieszał i hamował.

Wszelaki zauważył, że kierujący autem trzyma w dłoni puszkę, w której znajdował się spożywany przez niego alkohol. To zmusiło policjanta do działania. Wyprzedził samochód, uniemożliwiając pijanemu kierowcy dalszą jazdę. W tym samym czasie żona Bartosza Wszelakiego zadzwoniła na numer alarmowy 112 i powiadomiła o zdarzeniu.

Kiedy policjanci z komisariatu w Ciechocinku pojawili się, sprawdzili stan trzeźwości zatrzymanego 57-latka. Alkomat wskazał 0,7 promila alkoholu w organizmie, a więc popełnił przestępstwo. Teraz odpowie za to przed sądem.

