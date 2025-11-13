27-latka, podejrzana o zabójstwo swojego partnera w Ciechocinku, pozostanie w areszcie

2025-11-13, 10:59  Tatiana Adonis / Redakcja
Sąd przedłużył o kolejne trzy miesiące areszt tymczasowy wobec Karoliny J. / Fot. ilustracyjna, Pixabay

O przedłużeniu tymczasowego aresztowania o kolejne trzy miesiące zdecydował sąd. 25-letni Michał R. zginął od ciosów nożem.

Do zbrodni doszło w maju w Ciechocinku. 27-letnia Karolina J. wkrótce trafi na obserwację psychiatryczną. Jej celem będzie ustalenie m.in. czy w chwili popełnienia zarzucanego jej czynu kobieta była poczytalna.

- To znaczy czy miała możliwość rozpoznania swojego czynu i pokierowania swoim postępowaniem - wyjaśnia Mariusz Ciechanowski, szef Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim. - Poza tym biegli powinni też ustalić jaki jest obecny stan zdrowia podejrzanej i czy jest ona w stanie uczestniczyć w procesie.

Śledczy z Aleksandrowa Kujawskiego dysponują już także kilkoma opiniami biegłych, w tym tą najistotniejszą - opinią genetyczną.

- Wynika z niej, że na rękojeści oraz na ostrzu, który uznano, że był narzędziem zbrodni, ujawniono ślady DNA podejrzanej. Ślady ujawniono także pod paznokciami ofiary - mówi Mariusz Ciechanowski.

Przypomnijmy, do zbrodni doszło w maju tego roku w Ciechocinku. W jednym z mieszkań przy ul. Ogrodowej znaleziono ciało 25-latka z licznymi ranami kłutymi. Podejrzaną o dokonanie zbrodni jest 27-letnia partnerka ofiary, przy której znaleziono nóż. Karolina J. usłyszała zarzut zabójstwa i została tymczasowo aresztowana. Kobieta była już wcześniej znana policji.

Mówi Mariusz Ciechanowski, szef Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim.

