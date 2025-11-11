Areszt dla mieszkańca Janikowa. Po niedzielnym zabójstwie 67-letniej kobiety

2025-11-11, 10:57  Maciej Wilkowski
Za zabójstwo 58-latkowi grozi dożywocie

58-letni mieszkaniec Janikowa usłyszał zarzut zabójstwa 67-letniej kobiety. Na wniosek policji i prokuratora, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Przypomnijmy - w niedzielę (9 listopada) przed godz. 17.00 policjanci otrzymali informację o zwłokach kobiety w jednym z mieszkań w Janikowie.

Zatrzymano, przebywającego w tym mieszkaniu 58-letniego mężczyznę. Był pijany. Za zabójstwo grozi mu dożywocie.

