Zabójstwo kobiety w Janikowie! Do policyjnego aresztu trafił nietrzeźwy konkubent ofiary [aktualizacja]

2025-11-10, 14:00 Marcin Glapiak/Redakcja

Na miejscu cały czas działają służby

Zwłoki kobiety znaleziono w Janikowie (powiat inowrocławski). Policja zatrzymała mężczyznę, który, jak się okazało, był partnerem ofiary.

- W niedzielę, w godzinach popołudniowych policja została poinformowana o sytuacji, która wymagała pilnej interwencji - relacjonowała Izabella Drobniecka z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. - W Janikowie znaleziono zwłoki kobiety. Do sprawy zatrzymany został mężczyzna. Do tej pory pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, pod nadzorem prokuratora. Na pewno czynności służb potrwają do późnej nocy - mówiła w dniu tragedii.





Okazało się, że podejrzanym w sprawie jest konkubent tej kobiety. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Gdy dojdzie do siebie, w prokuraturze rozpocznie się dochodzenie z jego udziałem. Zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji.