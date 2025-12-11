Ciało 39-latki z Poznania znalezione w naszym regionie. Kobiecie towarzyszył pies

2025-12-11, 09:56 Monika Kaczyńska

Marta K. wyszła z domu w Poznaniu w sobotę, nie kontaktowała się z rodziną

Tragiczny finał poszukiwań 39-latki z Poznania. Jej ciało znaleziono w Cierpicach w powiecie toruńskim.

Kobiecie towarzyszył pies rasy husky, któremu nic się nie stało. Jest pod opieką służb. Wcześniej policjanci znaleźli auto zaginionej. Przyczynę śmierci kobiety ma wskazać sekcja zwłok.



Marta K. wyszła z domu w Poznaniu w sobotę, nie kontaktowała się z rodziną. Jej poszukiwania rozpoczęto dzień później.