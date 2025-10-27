Zwłoki mężczyzny przy drodze w gminie Izbica Kujawska. Dalecy krewni ofiary zatrzymani [aktualizacja]

2025-10-27, 08:04 Agata Raczek/Redakcja

Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 62-latka. W sprawie zatrzymano dwie osoby/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Tragedia w gminie Izbica Kujawska. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 62-latka. W sprawie zatrzymano dwie osoby. Przyczyna śmierci być może będzie znana po sekcji.

W wiosce Modzerowo pod Izbicą Kujawską w przydrożnym rowie znaleziono zwłoki 62- letniego mężczyzny. To mieszkaniec tej miejscowości. Na jego ciele - jak wynika z nieoficjalnych wiadomości - odkryto kilkadziesiąt ran od noża. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn. To dalecy krewni ofiary. Jeden z zatrzymanych był trzeźwy. Kolejny po nieznacznym użyciu alkoholu.

Policja i Prokuratura Rejonowa w Radziejowie, która nadzoruje postępowanie, odmawiają jakichkolwiek informacji, tłumacząc to dobrem śledztwa. Wiadomo, że dziś w godzinach popołudniowych upływa okres 48-godzinnego zatrzymania. Mężczyźni wyjdą na wolność, albo zostaną tymczasowo aresztowani. W tej chwili żaden z nich nie usłyszał jakichkolwiek zarzutów. Zatem prokuratura nie wystąpiła do sądu z wnioskami o aresztowanie. Do sprawy wrócimy.