Zwłoki mężczyzny przy drodze w gminie Izbica Kujawska. Dalecy krewni ofiary zatrzymani [aktualizacja]

2025-10-27, 08:04  Agata Raczek/Redakcja
Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 62-latka. W sprawie zatrzymano dwie osoby/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 62-latka. W sprawie zatrzymano dwie osoby/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Tragedia w gminie Izbica Kujawska. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 62-latka. W sprawie zatrzymano dwie osoby. Przyczyna śmierci być może będzie znana po sekcji.

W wiosce Modzerowo pod Izbicą Kujawską w przydrożnym rowie znaleziono zwłoki 62- letniego mężczyzny. To mieszkaniec tej miejscowości. Na jego ciele - jak wynika z nieoficjalnych wiadomości - odkryto kilkadziesiąt ran od noża. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn. To dalecy krewni ofiary. Jeden z zatrzymanych był trzeźwy. Kolejny po nieznacznym użyciu alkoholu.
Policja i Prokuratura Rejonowa w Radziejowie, która nadzoruje postępowanie, odmawiają jakichkolwiek informacji, tłumacząc to dobrem śledztwa. Wiadomo, że dziś w godzinach popołudniowych upływa okres 48-godzinnego zatrzymania. Mężczyźni wyjdą na wolność, albo zostaną tymczasowo aresztowani. W tej chwili żaden z nich nie usłyszał jakichkolwiek zarzutów. Zatem prokuratura nie wystąpiła do sądu z wnioskami o aresztowanie. Do sprawy wrócimy.

Włocławek

Region

Włamanie zuchwalsze, niż w paryskim Luwrze. W Tryszczynie okradziono dawny schron atomowy

Włamanie zuchwalsze, niż w paryskim Luwrze. W Tryszczynie okradziono dawny schron atomowy

2025-10-27, 12:19
W tym filmie grają rodziny i sąsiedzi pomordowanych. Las Tajemnic wchodzi do szkół [zwiastun]

W tym filmie grają rodziny i sąsiedzi pomordowanych. „Las Tajemnic" wchodzi do szkół [zwiastun]

2025-10-27, 11:40
Zmarł w czasie interwencji ratowników i policji. Są wyniki sekcji zwłok 47-latka z Bydgoszczy

Zmarł w czasie interwencji ratowników i policji. Są wyniki sekcji zwłok 47-latka z Bydgoszczy

2025-10-27, 10:39
Ważna wiadomość dla kobiet: po regionie jeździ mammobus. Piersi trzeba badać

Ważna wiadomość dla kobiet: po regionie jeździ mammobus. Piersi trzeba badać!

2025-10-27, 09:35
Koniec szkolnych wycieczek, wyjść do kina i do muzeum O tym w Rozmowie Dnia PR PiK

Koniec szkolnych wycieczek, wyjść do kina i do muzeum? O tym w „Rozmowie Dnia" PR PiK

2025-10-27, 09:00
Na cmentarzach ruch - wielkie sprzątanie i dekorowanie grobów: Póki nie ma tłumów

Na cmentarzach ruch - wielkie sprzątanie i dekorowanie grobów: „Póki nie ma tłumów"

2025-10-27, 07:54
W rocznicę niemieckich mordów na toruńskiej Barbarce. Jeszcze nie wszystkie ofiary są znane

W rocznicę niemieckich mordów na toruńskiej Barbarce. Jeszcze nie wszystkie ofiary są znane

2025-10-26, 20:19
Okradziono konta 80 mieszkańców regionu Złodzieje użyli bankomatów m.in. na bydgoskim Błoniu i Wyżynach [aktualizacja]

Okradziono konta 80 mieszkańców regionu! Złodzieje użyli bankomatów m.in. na bydgoskim Błoniu i Wyżynach [aktualizacja]

2025-10-26, 19:14
Miał ponad dwa promile alkoholu. Policjant w czasie wolnym zatrzymał kierowcę bmw

Miał ponad dwa promile alkoholu. Policjant w czasie wolnym zatrzymał kierowcę bmw

2025-10-26, 18:20

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę