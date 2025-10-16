Audi zderzyło się z ciężarówką, nie żyje 20-latka. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii

2025-10-16, 10:44 Agata Raczek/Redakcja

Trwa postępowanie w sprawie wypadku drogowego, wyjaśniające okoliczności i przebieg zdarzenia

Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego zdarzenia na drodze krajowej nr 91. W środę wieczorem w miejscowości Przydatki Gołaszewskie (gmina Kowal) zginęła młoda kobieta.

- Wstępnie ustalono, że w środę około godziny 19:15 doszło do zdarzenia drogowego w miejscowości Przydatki Gołaszewskie na drodze krajowej nr 91, gdzie samochód osobowy marki Audi zderzył się z samochodem ciężarowym marki Scania, jadącym w przeciwnym kierunku – informuje asp. Renata Wróblewska-Czaplicka, rzeczniczka włocławskich policjantów. - W wyniku zdarzenia pojazdów, kierująca samochodem osobowym dwudziestoletnia kobieta poniosła śmierć na miejscu.



Trwa postępowanie w sprawie wypadku drogowego, wyjaśniające okoliczności i przebieg zdarzenia. Kierujący ciężarówką był trzeźwy.