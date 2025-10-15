Śmiertelny wypadek pod Włocławkiem. Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką

2025-10-15, 21:05 Redakcja

Wypadek pod Włocławkiem

Policja bada okoliczności śmiertelnego wypadku na drodze 91, w miejscowości Warząchewka Królewska na trasie Włocławek - Kowal. Już wiadomo, że było to zderzenie czołowe. Nie żyje osoba kierująca samochodem osobowym.

Na miejscu jest policja i kieruje na objazd z Włocławka na miejscowość Kruszyn i dalej DW265 do miejscowości Kowal; jadących od strony Kowala zawraca przez zajazd „Ambrozja" i dalej na DW265 w kierunku Kruszyna.



Blokada może potrwać kilka godzin.