Dwie ciężarówki zderzyły się na autostradzie A1. Trwa sprzątanie jezdni po kolizji

2025-10-13, 12:36 Redakcja

Ciężarówki zderzyły się w miejscowości Lipiny (powiat włocławski)

Do kolizji dwóch ciężarówek doszło na A1, na odcinku pomiędzy węzłami Włocławek Zachód a Włocławek Północ, w kierunku na Gdańsk.

Ciężarówki zderzyły się w miejscowości Lipiny (powiat włocławski). Do kolizji doszło w poniedziałek o godz. 11.41.



Obecnie służby sprzątają jezdnię po wypadku. Zablokowany jest jeden pas ruchu.