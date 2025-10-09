16-latek wszedł pod nadjeżdżający tramwaj. Wypadek na ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy

2025-10-09, 16:36 Agata Raczek

Do zdarzenia doszło przed godziną 15.00

16-letni chłopak wpadł pod tramwaj na skrzyżowaniu ul. Chodkiewicza z Kilińskiego w Bydgoszczy. Do zdarzenia doszło przed godziną 15.00.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że chłopak szedł chodnikiem w stronę ul. Wyszyńskiego i wtargnął na przejście dla pieszych wprost pod jadący tramwaj linii nr 11. Został zabrany do szpitala.



Droga w miejscu zdarzenia była zablokowana, ale obecnie już wszystko wróciło do normy. Linie nr 4,6,11 wróciły na swoje trasy.