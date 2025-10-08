Czołowe zderzenie autobusu z samochodem osobowym w Gościeradzu pod Bydgoszczą

2025-10-08, 08:11  Agata Raczek/Redakcja
Autobusem podróżowały 33 osoby, nikomu nic się nie stało/fot. KM PSP Bydgoszcz

Autobusem podróżowały 33 osoby, nikomu nic się nie stało/fot. KM PSP Bydgoszcz

Do kolizji doszło w środę rano na drodze krajowej nr 25 w Gościeradzu. Autobus zderzył się czołowo z samochodem osobowym.

Do zderzenia doszło przy ul. Bydgoskiej w Gościeradzu. Poszkodowany został kierowca osobówki, ranny trafił do szpitala.

- Dokładnie o godz. 7.49 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu drogowym w miejscowości Gościeradz, gmina Koronowo. Jest to droga krajowa nr 25, 135. kilometr tej trasy - relacjonuje mł. bryg. Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków. - Autobusem podróżowały 44 osoby dorosłe, nikomu nic się nie stało. Natomiast autem osobowym podróżował sam kierowca, opuścił pojazd o własnych siłach, ale konieczne było udzielenie pomocy medycznej i transport do szpitala. Na miejsce skierowaliśmy trzy zastępy strażaków z pobliskich Ochotniczych Straży Pożarnych we Wtelnie i Gościeradzu oraz strażaków z Bydgoszczy.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 23-latek kierujący oplem zasnął za kierownicą i doprowadził do zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka autobusem. - Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierujących i nie mieli żadnych zastrzeżeń. W związku z uszkodzeniami w wyniku kolizji, zatrzymano dowody rejestracyjne obu pojazdów - informuje sierż. sztab. Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskich policjantów.

Mówi mł. bryg. Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków

Mówi sierż. sztab. Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskich policjantów.

wypadek
W Gościeradzu autobus zderzył się czołowo z samochodem osobowym/fot. KM PSP Bydgoszcz W Gościeradzu autobus zderzył się czołowo z samochodem osobowym/fot. KM PSP Bydgoszcz

