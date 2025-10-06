Mężczyzna leżał na chodniku, kierowca wyjeżdżał z garażu. Śmierć przy ul. Rycerskiej

2025-10-06, 17:05 Redakcja

W niedzielę wieczorem, przy ul. Rycerskiej doszło do śmiertelnego wypadku/grafika PR PiK

Bydgoscy policjanci, pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło przy ulicy Rycerskiej.

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, tuż po godz. 19:11. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 33-letnia kierująca samochodem osobowym marki Mercedes nie zachowała ostrożności podczas włączania się do ruchu wyjeżdżając z parkingu podziemnego posesji i najechała na pieszego leżącego na chodniku. 45-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Policjanci, pod nadzorem prokuratora, ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.