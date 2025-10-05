Śmiertelny wypadek pod Aleksandrowem Kujawskim. Mężczyzna został potrącony przez pociąg

2025-10-05, 08:54 Marcin Kupczyk/Redakcja

Do wypadku doszło między stacjami Aleksandrów Kujawski-Nieszawa Waganiec

W miejscowości Konstantynowo mężczyzna przechodzący przez tory został potrącony przez pociąg towarowy. Do zdarzenia doszło o godz. 6:45.

– Na szlaku pomiędzy stacjami Aleksandrów Kujawski-Nieszawa Waganiec osoba postronna wtargnęła na linię kolejową poza przejściami i przejazdami. Weszła pod nadjeżdżający pociąg towarowy relacji Stara Wieś koło Kutna-Aleksandrów Kujawski. Na miejscu obecnie są służby. Jeden tor został zamknięty, po drugim przejeżdżają pociągi. Mogą pojawić się opóźnienia do 15 minut. Jesteśmy gotowi do wznowienia ruchu pociągów i do przywrócenia rozkładowej jazdy pociągów, gdy służby zakończą swoją pracę na miejscu – relacjonuje Karol Jakubowski z PKP PLK.



Ruch na trasie Kutno-Aleksandrów Kujawski odbywa się po jednym torze.