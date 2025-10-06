Problemy na drodze w Dolnej Grupie. Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku

2025-10-06, 09:40  Redakcja
Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku w m. Dolna Grupa/fot. PSP Świecie

Na drodze powiatu świeckiego, około godz. 9:00 (DK nr 91) zderzyły się dwa samochody osobowe. Podróżowały nimi łącznie cztery osoby.

W tym zdarzeniu poszkodowane zostały dwie osoby - poinformował młodszy kapitan Krystian Kaczmarek z Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

Droga w miejscu tego wypadku jest zablokowana

Świecie nad Wisłą
Region

