Potężna stłuczka w Bydgoszczy. Cztery samochody zderzyły się przy Armii Krajowej
Do zdarzenie doszło tuż po godz. 10:00. Kierowcy powinni spodziewać się utrudnień na skrzyżowaniu Zamczysko-Armii Krajowej.
Więcej informacji wkrótce.
Więcej informacji wkrótce.
Jest akt oskarżenia w sprawie zabójstwa 41-letniego mężczyzny, do którego doszło w Nowem koło Świecia w lipcu tego roku. Zarzuty usłyszało 9 osób w… Czytaj dalej »
27 biegaczy stanęło na starcie charytatywnego wyzwania. Mają do pokonania ponad 3,5 tysiąca kilometrów. To sztafeta biegowa - „Run to Fatima - Pielgrzymi… Czytaj dalej »
Na drodze powiatu świeckiego, około godz. 9:00 (DK nr 91) zderzyły się dwa samochody osobowe. Podróżowały nimi łącznie cztery osoby. Czytaj dalej »
Dzieci w sieci nie są bezpieczne. Przestępcy seksualni działają podstępnie. Każdą próbę uwiedzenia dziecka przez Internet trzeba jak najszybciej zgłosić… Czytaj dalej »
18 zbiórek, 604 osoby i ponad 271 litrów krwi - tak w liczbach można podsumować kończącą się czwartą edycję akcji „Powiat dobrych ludzi”. Zorganizowało… Czytaj dalej »
W poniedziałek i wtorek (6-7 października) nastąpią przerwy w emisji programu Polskiego Radia Pomorza i Kujaw nadawanego w technologii DAB+. Czytaj dalej »
Za nami ósma edycja Wielkiego Meczu Charytatywnego, który na dobre wpisał się w kalendarz bydgoskich wydarzeń. Na murawie stadionu Chemika ponownie zmierzyli… Czytaj dalej »
35 lat temu w toruńskich Czerniewicach stworzono miejsce dla tych, którzy szukali pomocy w uwolnieniu od nałogu alkoholowego. Z tej okazji odbyło się jubileuszowe… Czytaj dalej »
Nie straszni im oszuści, ani aktorska trema - seniorzy grają w policyjnym spocie, by ostrzec innych. 20 aktorów zostało wyłonionych w wyniku castingu. Teraz… Czytaj dalej »