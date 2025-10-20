Stłuczka dwóch samochodów osobowych na rondzie Skrzetuskim w Bydgoszczy

2025-10-20, 14:03  Redakcja
Fot. Ilustracyjna

Do zdarzenia doszło tuż przed godz. 13:00. Sześć osób, które jechały autami, zostało przebadanych przez przybyłych na miejsce medyków.

– O godzinie 12:52 doszło do zdarzenia drogowego na rondzie Skrzetuskim z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Jak ustalili policjanci, będący na miejscu zdarzenia, kierująca pojazdem marki opel nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu pojazdowi marki ssangyong. W związku, z czym doszło do zdarzenia drogowego. Policjanci ukarali kobietę mandatem. W tym zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości obu kierujących i nie mieli co do tego żadnych zastrzeżeń. Od obu pojazdów zatrzymano dowody rejestracyjne w związku z uszkodzeniami – opisał sierż. sztab. Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskich policjantów.

Na miejscu pracowały zastępy strażaków.

Mówił sierż. sztab. Jakub Skrzypek

