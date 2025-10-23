Śmiertelny wypadek w miejscowości Rogówko w powiecie toruńskim. Zginął pieszy
- Do wypadku doszło na drodze krajowej numer 15 - mówi młodszy brygadier Aleksandra Starowicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Policja podaje, że pieszy przechodził przez jednię w niedozwolonym miejscu, a widoczność na drodze była kiepska.
- Na miejsce zostały wysłane trzy zastępy straży pożarnej, lądował tam również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przystąpiono do reanimacji. Przybyły na miejscu lekarz stwierdził skąd potrąconego pieszego - przekazała młodszy brygadier Aleksandra Starowicz.
Policja zna szczegóły tego wypadku.
- 21-letnia kierująca osobowym audi, jadąc w kierunku Torunia potrąciła mężczyznę przekraczającego jezdnię - mówi mł. asp. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. - Do zdarzenia doszło poza przejściem dla pieszych, w trudnych warunkach pogodowych. Kierująca autem była trzeźwa.
Droga między Kowalewem Pomorskim a Toruniem jest zablokowana.