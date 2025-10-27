Tragiczny wypadek na DK 10 w Lubaszczu. Dwie osoby zginęły w zderzeniu auta osobowego z dostawczym

2025-10-27, 14:52 Agata Raczek/Wiktor Sobociński/Redakcja

Do wypadku doszło na DK 10 w Lubaszczu

Do wypadku doszło około godziny 14:00 w Lubaszczu na drodze krajowej nr 10 na odcinku Nakło nad Notecią – Piła. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna.

Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej. Samochód osobowy zapalił się. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Objazd przez Olszewkę. Utrudnienia mogą potrwać trzy godziny.



– Do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów na drodze krajowej nr 10. Do zderzenia zostały zadysponowane zastępy straży pożarnej – mówił st. kpt. Bartosz Walkowiak, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Nakle nad Notecią.



– Po przebyciu potwierdzono zgłoszenie. Doszło do zderzenia dwóch pojazdów: samochodu dostawczego, którym podróżowała jedna osoba. Została przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego i przetransportowana do szpitala. Natomiast w drugim pojeździe, który brał udział w zderzeniu, podróżowały dwie osoby. One zginęły na miejscu. Droga obecnie jest zablokowana. To jest 233. kilometr drogi krajowej nr 10 – dodał.



Jak informował mł. asp. Kamil Smoliński, rzecznik nakielskiej policji kierowca mercedesa z niewyjaśnionych powodów wjechał na przeciwny pas i zderzył się czołowo z fiatem, który jechał zgodnie z przepisami. Niestety, kierowca mercedesa i jego pasażer zginęli na miejscu. Osoba kierująca fiatem została ranna i trafiła do szpitala.