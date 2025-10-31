Bus zapalił się na ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy. Autem podróżowało sześć osób. Pożar opanowano

2025-10-31, 14:57 Monika Siwak/Redakcja

Tuż po godz. 13:00 na ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy zapalił się bus. Ogień został opanowany

Tuż przed godz. 13:00 na ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy zapalił się bus. Kierowcy wciąż mogą mieć trudności z przejazdem. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

– Po dotarciu na miejsce strażacy potwierdzili, że mamy do czynienia z bardzo mocno rozwiniętym pożarem, obejmującym praktycznie całą kubaturę tego samochodu. Autem podróżowało sześć osób. Wszystkie opuściły pojazd o własnych siłach jeszcze przed przybyciem strażaków – mówi młodszy brygadier Karol Smarz, rzecznik straży pożarnej w Bydgoszczy.



– W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Działania strażaków skupiły się na ugaszeniu pożaru przez podanie jednego prądu wody. Pożar dokładnie po ośmiu minutach od momentu przybycia strażaków na miejsce, został uznany za opanowany – dodaje.



Jeden pas ulicy Toruńskiej przed rondem Toruńskim jest zablokowany.