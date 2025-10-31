Nocny pożar w Tucholi. Spłonęła stolarnia, warsztat i skup złomu przy ul. Chopina [zdjęcia]
Zwarcie instalacji elektrycznej - to wstępna przyczyna pożaru punktu skupu złomu i stolarni w Tucholi, przy ulicy Chopina. Ewakuowano kilkanaście osób z sąsiedniej kamienicy. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu był nasz reporter, Marcin Doliński, który rozmawiał z mieszkańcami.
– W związku z dużym zadymieniem na niespełna dwie godziny ewakuowano mieszkańców sąsiedniej kamienicy – przekazał Grzegorz Polok, oficer prasowy KP PSP w Tucholi. Swoje mieszkania musiało opuścić łącznie 25 osób.
Strażacy walczyli z ogniem do godzin porannych. Akcja jest już zakończona, ale na miejscu nadal są strażacy.
W gaszeniu brali udział ratownicy z KP PSP w Tucholi oraz jednostki z Raciążą, Legbąda, Cekcyna, Bysławia, Lubiewa, Kęsowa i Gostycyna.
Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
Więcej w relacji Marcina Dolińskiego: