Nocny pożar hali w Inowrocławiu. W trakcie gaszenia służby odnalazły zwłoki

2025-10-28, 06:38  Patrycja Malinowska/Marcin Glapiak/Redakcja
Z ogniem przy ulicy Magazynowej walczyło 10 zastępów straży pożarnej/fot.: Facebook, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Z ogniem przy ulicy Magazynowej walczyło 10 zastępów straży pożarnej/fot.: Facebook, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Nocny pożar w Inowrocławiu. O godz. 1:16 zapaliła się hala produkcyjna ul. Magazynowej. Z ogniem walczyło 10 zastępów straży pożarnej.

Podczas gaszenia odnaleziono ciało, prawdopodobnie bezdomnego. Akcja strażaków zakończyła się około godziny 4:00. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci i biegły.

– Dzisiejszej nocy o godzinie 1:16 otrzymaliśmy informację o pożarze budynku produkcyjno-magazynowego w Inowrocławiu przy ul. Magazynowej. Na miejsce zadysponowano łącznie 10 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, patrol policji, zespoły ratownictwa medycznego oraz pogotowie energetyczne. Potwierdzono rozwinięty pożar budynku produkcyjno-magazynowego – mówił starszy kapitan Jarosław Skotnicki, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

– Niestety w wyniku tego pożaru śmierć poniosła jedna osoba, która została odnaleziona w wewnątrz budynku, w trakcie prowadzonych działań. Przyczyny i okoliczności zdarzenia nie są znane. To będzie stanowiło przedmiot śledztwa policji i prokuratury. Również w tej sprawie na pewno będzie pracował biegły – dodał.

Mówił starszy kapitan Jarosław Skotnicki

Inowrocław

Region

Kto zostanie nowym prezesem IPN Wśród kandydatów dr Marcin Wałdoch z UKW

Kto zostanie nowym prezesem IPN? Wśród kandydatów dr Marcin Wałdoch z UKW

2025-10-28, 11:25
Chcą zapobiegać kradzieży gałęzi drzew iglastych. W lasach i na targowiskach trwa akcja Stroisz

Chcą zapobiegać kradzieży gałęzi drzew iglastych. W lasach i na targowiskach trwa akcja Stroisz

2025-10-28, 10:38
Ostrożność klientów i zabezpieczenia bankomatów pomogą uchronić się przed oszustami. O tym w Rozmowie Dnia

Ostrożność klientów i zabezpieczenia bankomatów pomogą uchronić się przed oszustami. O tym w „Rozmowie Dnia”

2025-10-28, 09:04
Grudziądz reguluje zasady handlu przy cmentarzach w trosce o porządek podczas Wszystkich Świętych

Grudziądz reguluje zasady handlu przy cmentarzach w trosce o porządek podczas Wszystkich Świętych

2025-10-28, 08:32
Radni w Inowrocławiu debatowali o podwyżce opłat. Pojawiały się też apele i prośby o interwencje

Radni w Inowrocławiu debatowali o podwyżce opłat. Pojawiały się też apele i prośby o interwencje

2025-10-28, 07:41
Zabójstwo pod Izbicą Kujawską. Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut. Wniosek o areszt dla 19-latka

Zabójstwo pod Izbicą Kujawską. Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut. Wniosek o areszt dla 19-latka

2025-10-27, 21:35
Pożar pustostanu przy ulicy Pomorskiej w Bydgoszczy. W akcji brało udział pięć zastępów straży pożarnej

Pożar pustostanu przy ulicy Pomorskiej w Bydgoszczy. W akcji brało udział pięć zastępów straży pożarnej

2025-10-27, 20:45
Grudziądzki dworzec w nowej odsłonie. Przebudowa ruszy jeszcze w tym roku

Grudziądzki dworzec w nowej odsłonie. Przebudowa ruszy jeszcze w tym roku

2025-10-27, 20:42
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków. Chodzi o wysypisko w Giebni

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków. Chodzi o wysypisko w Giebni

2025-10-27, 19:57

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę