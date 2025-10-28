Nocny pożar hali w Inowrocławiu. W trakcie gaszenia służby odnalazły zwłoki

2025-10-28, 06:38 Patrycja Malinowska/Marcin Glapiak/Redakcja

Z ogniem przy ulicy Magazynowej walczyło 10 zastępów straży pożarnej/fot.: Facebook, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Nocny pożar w Inowrocławiu. O godz. 1:16 zapaliła się hala produkcyjna ul. Magazynowej. Z ogniem walczyło 10 zastępów straży pożarnej.

Podczas gaszenia odnaleziono ciało, prawdopodobnie bezdomnego. Akcja strażaków zakończyła się około godziny 4:00. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci i biegły.



– Dzisiejszej nocy o godzinie 1:16 otrzymaliśmy informację o pożarze budynku produkcyjno-magazynowego w Inowrocławiu przy ul. Magazynowej. Na miejsce zadysponowano łącznie 10 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, patrol policji, zespoły ratownictwa medycznego oraz pogotowie energetyczne. Potwierdzono rozwinięty pożar budynku produkcyjno-magazynowego – mówił starszy kapitan Jarosław Skotnicki, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.



– Niestety w wyniku tego pożaru śmierć poniosła jedna osoba, która została odnaleziona w wewnątrz budynku, w trakcie prowadzonych działań. Przyczyny i okoliczności zdarzenia nie są znane. To będzie stanowiło przedmiot śledztwa policji i prokuratury. Również w tej sprawie na pewno będzie pracował biegły – dodał.