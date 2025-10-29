Trzy samochody zderzyły się na DK nr 91 w Kurzejewie. Droga już przejezdna

2025-10-29, 09:48  Redakcja
Jedna osoba jest poszkodowana.

Samochód osobowy, dostawczy i kamper zderzyły się w Kurzejewie (powiat świecki), na drodze krajowej nr 91 na odcinku Nowe Marzy - Gniew.

Jedna osoba jest poszkodowana. Droga była zablokowana, ale obecnie jest już przejezdna.

wypadek

