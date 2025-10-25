Samochód osobowy zderzył się z autobusem MZK. Wypadek w Grudziądzu

2025-10-25, 09:30 Redakcja

Wypadek z udziałem autobusu MZK w Grudziądzu

Wypadek z udziałem autobusu MZK w Grudziądzu, zderzył się z samochodem osobowym. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Do wypadku doszło o godz. 8.19 przy ul. Ikara w Grudziądzu. Brak osób poszkodowanych. Na miejscu zdarzenia są dwa zastępy strażaków.