Wypadek dwóch samochodów na trasie Toruń - Bydgoszcz. Cztery osoby trafiły do szpitala [zdjęcia]

2025-10-29, 14:17  Redakcja
Z powodu wypadku na DK 10 występowały chwilowe utrudnienia w ruchu. / Fot. OSP Solec Kujawski

Z powodu wypadku na DK 10 występowały chwilowe utrudnienia w ruchu. / Fot. OSP Solec Kujawski

Do zdarzenia doszło około godz. 12.30 na DK 10 w Przyłubiu pod Solcem Kujawskim. Samochodami podróżowało łącznie pięć osób, w tym dwoje dzieci - najmłodsze w wieku 2 lat.

Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej, dwa z OSP Solec Kujawski oraz jeden z JRG PSP Bydgoszcz. W działaniach brały udział także zespoły ratownictwa medycznego oraz policja.

W wyniku zdarzenia cztery osoby zostały przewiezione do szpitala. W miejscu występowały chwilowe utrudnienia w ruchu.

Z powodu wypadku na DK 10 występowały chwilowe utrudnienia w ruchu. / Fot. OSP Solec Kujawski Z powodu wypadku na DK 10 występowały chwilowe utrudnienia w ruchu. / Fot. OSP Solec Kujawski Z powodu wypadku na DK 10 występowały chwilowe utrudnienia w ruchu. / Fot. OSP Solec Kujawski Z powodu wypadku na DK 10 występowały chwilowe utrudnienia w ruchu. / Fot. OSP Solec Kujawski Z powodu wypadku na DK 10 występowały chwilowe utrudnienia w ruchu. / Fot. OSP Solec Kujawski

Region

Drzwi Otwarte w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Nabór do służby trwa przez cały rok [zdjęcia]

Drzwi Otwarte w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Nabór do służby trwa przez cały rok [zdjęcia]

2025-10-29, 18:01
Zginął przygnieciony przez maszynę. Po śmierci pracownika betoniarni w Inowrocławiu

Zginął przygnieciony przez maszynę. Po śmierci pracownika betoniarni w Inowrocławiu

2025-10-29, 15:46
To już pewne: w Bydgoszczy zacznie obowiązywać nocna prohibicja

To już pewne: w Bydgoszczy zacznie obowiązywać nocna prohibicja

2025-10-29, 14:42
Podatek od nieruchomości w Bydgoszczy w górę Radni przyjęli maksymalne stawki

Podatek od nieruchomości w Bydgoszczy w górę! Radni przyjęli maksymalne stawki

2025-10-29, 13:32
Bydgoska Rada Miasta ma nowego wiceprzewodniczącego. Zdzisław Tylicki zrezygnował

Bydgoska Rada Miasta ma nowego wiceprzewodniczącego. Zdzisław Tylicki zrezygnował

2025-10-29, 12:44
Najstarsze na świecie kamienie nagrobne mennonitów odrestaurowane w Przechówku [zdjęcia]

Najstarsze na świecie kamienie nagrobne mennonitów odrestaurowane w Przechówku [zdjęcia]

2025-10-29, 11:48
Trzy samochody zderzyły się na DK nr 91 w Kurzejewie. Droga już przejezdna

Trzy samochody zderzyły się na DK nr 91 w Kurzejewie. Droga już przejezdna

2025-10-29, 09:48
Udar mózgu to główny powód trwałej niepełnosprawności Polaków po 40. roku życia [Rozmowa Dnia]

Udar mózgu to główny powód trwałej niepełnosprawności Polaków po 40. roku życia [Rozmowa Dnia]

2025-10-29, 09:11
We Włocławku darmowy bus zawiezie osoby niepełnosprawne i seniorów na cmentarze

We Włocławku darmowy bus zawiezie osoby niepełnosprawne i seniorów na cmentarze

2025-10-29, 08:28

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę