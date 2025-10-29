Wypadek dwóch samochodów na trasie Toruń - Bydgoszcz. Cztery osoby trafiły do szpitala [zdjęcia]

2025-10-29, 14:17 Redakcja

Z powodu wypadku na DK 10 występowały chwilowe utrudnienia w ruchu. / Fot. OSP Solec Kujawski

Do zdarzenia doszło około godz. 12.30 na DK 10 w Przyłubiu pod Solcem Kujawskim. Samochodami podróżowało łącznie pięć osób, w tym dwoje dzieci - najmłodsze w wieku 2 lat.

Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej, dwa z OSP Solec Kujawski oraz jeden z JRG PSP Bydgoszcz. W działaniach brały udział także zespoły ratownictwa medycznego oraz policja.



W wyniku zdarzenia cztery osoby zostały przewiezione do szpitala. W miejscu występowały chwilowe utrudnienia w ruchu.



