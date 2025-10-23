Tir przewożący mięso przewrócił się na autostradzie A1 w miejscowości Kamionki Duże [zdjęcia]

2025-10-23, 20:12 Damian Klich/Redakcja

W ciężarówce przewożącej palety z mięsem wystrzeliła opona. Pojazd przewrócił się na jezdnię/fot. KM PSP Toruń

W ciężarówce przewożącej palety z mięsem wystrzeliła opona. Pojazd przewrócił się na jezdnię wiodącą w kierunku Gdańska, przebił się przez barierki, a na pasie w kierunku Łodzi wylądowała kabina.

Kierowca został zabrany do szpitala. Autostrada w obydwu kierunkach była zablokowana. Obecnie przywrócono ruch na pasie prawym w kierunku Łodzi. Utrudnienia możliwe do pierwszej w nocy.