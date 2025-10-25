Bezpłatne ustawianie świateł w samochodzie! Dziś i w trzy listopadowe soboty [lista stacji]
Po raz dziesiąty na Pomorzu i Kujawach rozpoczęła się akcja „Twoje światła - Nasze Bezpieczeństwo". Światła samochodowe można sprawdzić za darmo w sobotę (25 października) oraz w trzy kolejne w listopadzie.
Chodzi o to, aby kierowca miał komfort jazdy, ale jednocześnie nie oślepiał innych. A najważniejsze, by w porę zauważyć pieszego.
Polskie Radio PiK odwiedziło Stację Kontroli Pojazdów przy Nakielskiej 71 w Bydgoszczy, gdzie akcję rozpoczęli oficjalnie komisarz Remigiusz Rakowski z wojewódzkiej „Drogówki" i starszy aspirant Izabela Lewicka-Waszak.
- Kampania potrwa do 11 grudnia. Na wybranych stacjach diagnostycznych w całym kraju będzie można bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł w pojeździe. My, jako policjanci podczas tej kampanii zachęcamy także pieszych do noszenia elementów odblaskowych, ale przede wszystkich apelujemy do kierujących, aby sprawdzili oświetlenie w swoich pojazdach. Jest to kluczowy element bezpieczeństwa na drogach - mówili policjanci.
Więcej w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk.
LISTA STACJI DIAGNOSTYCZNYCH, KTÓRE BIORĄ UDZIAŁ W AKCJI