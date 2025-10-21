Pędził 110 km na godzinę, a to był obszar zabudowany. Stracił prawo jazdy i dużo zapłaci

2025-10-21, 11:36 Redakcja

Za popełnione wykroczenie funkcjonariusze zatrzymali 25-latkowi prawo jazdy i ukarali go mandatem/fot. materiały policji

Policjanci z tucholskiej „drogówki” zatrzymali kierowcę, który w obszarze zabudowanym przekroczył prędkość o 60 km na godzinę.

Do incydentu doszło w poniedziałek. - Patrol z Tucholi kontrolował prędkość poruszających się pojazdów w Śliwicach. W pewnym momencie mundurowi zauważyli zbliżający się z dużą prędkością samochód – relacjonuje asp. Łukasz Tomaszewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tucholi. - Urządzenie pomiarowe wskazało, że pojazd pędzi 110 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. Policjanci zatrzymali do kontroli nieodpowiedzialnego kierowcę.



Za popełnione wykroczenie funkcjonariusze zatrzymali 25-latkowi prawo jazdy i ukarali go mandatem karnym w kwocie 1500 zł. Do jego konta dopisali również 13 pkt karnych.