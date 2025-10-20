38-latek był poszukiwany pięcioma listami gończymi. Zatrzymali go policjanci z Włocławka

2025-10-20, 20:00  Redakcja
Policjanci z Włocławka zatrzymali 38-letniego mężczyznę (w środku)/fot.: KMP we Włocławku

Policjanci z Włocławka zatrzymali 38-letniego mężczyznę (w środku)/fot.: KMP we Włocławku

Policjanci z włocławskiej jednostki zatrzymali na terenie miasta 38-latka poszukiwanego pięcioma listami gończymi. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony widokiem mundurowych. Trafił za kraty i będzie odpowiadać za swoje wcześniejsze przewinienia.

– Funkcjonariusze z włocławskiej komendy zajmujący się na co dzień poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości namierzyli przebywającego na terenie miasta mężczyznę, o którego „upominał się” sąd i prokuratura z Włocławka. Włocławianin od 2016 roku ukrywał się przed organami ścigania oraz wymiarem sprawiedliwości, również poza granicami kraju. Wymieniony nie spodziewał się, że po tylu latach zostanie zatrzymany. Był poszukiwany m.in. do wielu kradzieży oraz rozboju – opisał mł. asp. Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Włocławek

Region

Wiek nie jest dla nich ograniczeniem. Zakończenie Bydgoskich Dni Seniorek i Seniorów [zdjęcia]

Wiek nie jest dla nich ograniczeniem. Zakończenie Bydgoskich Dni Seniorek i Seniorów [zdjęcia]

2025-10-20, 22:11
Policja bada przyczyny pożaru w Kruszwicy. Czy przyczyną mogła być hulajnoga

Policja bada przyczyny pożaru w Kruszwicy. Czy przyczyną mogła być hulajnoga?

2025-10-20, 20:37
Śmiertelny wypadek na torach przy ul. Wienieckiej we Włocławku

Śmiertelny wypadek na torach przy ul. Wienieckiej we Włocławku

2025-10-20, 19:41
Inżynieralia na Politechnice Bydgoskiej. Władze uczelni posadziły pierwsze krokusy [zdjęcia]

Inżynieralia na Politechnice Bydgoskiej. Władze uczelni posadziły pierwsze krokusy [zdjęcia]

2025-10-20, 18:51
Prokuratura zajmuje się sprawą śmierci niemowlęcia

Prokuratura zajmuje się sprawą śmierci niemowlęcia

2025-10-20, 18:05
Działacze PiS z regionu domagają się dymisji wojewody Michała Sztybla. Nie widzimy żadnego pożytku

Działacze PiS z regionu domagają się dymisji wojewody Michała Sztybla. „Nie widzimy żadnego pożytku”

2025-10-20, 17:34
Bydgoski Wolontariusz Roku poszukiwany. Znacie kogoś, kto zasługuje na takie szczególne laury

„Bydgoski Wolontariusz Roku” poszukiwany. Znacie kogoś, kto zasługuje na takie szczególne laury?

2025-10-20, 16:43
Związki zawodowe policji świętują w Bydgoszczy. Wiemy, jakie mają oczekiwania

Związki zawodowe policji świętują w Bydgoszczy. Wiemy, jakie mają oczekiwania

2025-10-20, 14:40
Stłuczka dwóch samochodów osobowych na rondzie Skrzetuskim w Bydgoszczy

Stłuczka dwóch samochodów osobowych na rondzie Skrzetuskim w Bydgoszczy

2025-10-20, 14:03

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę