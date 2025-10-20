38-latek był poszukiwany pięcioma listami gończymi. Zatrzymali go policjanci z Włocławka

2025-10-20, 20:00 Redakcja

Policjanci z Włocławka zatrzymali 38-letniego mężczyznę (w środku)/fot.: KMP we Włocławku

Policjanci z włocławskiej jednostki zatrzymali na terenie miasta 38-latka poszukiwanego pięcioma listami gończymi. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony widokiem mundurowych. Trafił za kraty i będzie odpowiadać za swoje wcześniejsze przewinienia.

– Funkcjonariusze z włocławskiej komendy zajmujący się na co dzień poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości namierzyli przebywającego na terenie miasta mężczyznę, o którego „upominał się” sąd i prokuratura z Włocławka. Włocławianin od 2016 roku ukrywał się przed organami ścigania oraz wymiarem sprawiedliwości, również poza granicami kraju. Wymieniony nie spodziewał się, że po tylu latach zostanie zatrzymany. Był poszukiwany m.in. do wielu kradzieży oraz rozboju – opisał mł. asp. Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.