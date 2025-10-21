Miał się awanturować i atakować ratowników medycznych. Interweniowali policjanci, 47-latek nie żyje

2025-10-21, 12:18  Redakcja
47-letni mężczyzna z Bydgoszczy miał się zachowywać agresywnie wobec ratowników medycznych. Jak informuje policja - wezwani na miejsce funkcjonariusze „byli zmuszeni użyć m.in. paralizatora i siły fizycznej". Obezwładniony mężczyzna nagle przestał oddychać, został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Jak informuje policja, w poniedziałek o godz. 16:38 do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy wpłynęło zgłoszenie z prośbą o udzielenie pomocy ratownikom medycznym, którzy nie radzili sobie z agresywnym pacjentem awanturującym się w domu.

Zamknięty w pokoju
- Ze zgłoszenia wynikało, że 47-latek ma problemy natury psychicznej – informuje nadkom. Przemysław Słomski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Na miejsce zostali skierowani policjanci, tam zastali rodzinę agresywnego mężczyzny oraz zespół ratowników medycznych. Z ich relacji wynikało, że 47-latek odgrażał się domownikom, jak również ratownikom. Co więcej, naruszył nietykalność cielesną jednego z nich, uderzając go w twarz, więc domownicy oraz ratownicy zamknęli agresywnego mężczyznę w jednym z pokoi - tłumaczy policjant.

Po otwarciu drzwi, 47-latek miał - odgrażając się - ruszyć w kierunku funkcjonariuszy. - Nie reagował na apele policjantów, więc użyli gazu pieprzowego. Niestety bez rezultatu – informuje nadkom. Słomski. - Agresor zaatakował funkcjonariusza, w związku z tym policjantka oraz ratownik, używając siły fizycznej, próbowali obezwładnić mężczyznę. 47-latek nadal był agresywny. Policjant użył trzykrotnie paralizatora z przyłożenia. Dopiero ten środek umożliwił założenie mu kajdanek na trzymane z przodu ręce, bo czynny opór z jego strony powodował, że próba założenia kajdanek z tyłu okazała się bezskuteczna - opowiada nadkomisarz.

Po interwencji przestał oddychać
Mężczyzna przez cały czas miał być pobudzony i agresywny, więc funkcjonariusze „byli zmuszeni użyć siły fizycznej". - Dopiero po chwili 47-latek uspokoił się, wówczas policjanci wykorzystali moment i przełożyli kajdanki na ręce trzymane z tyłu. Jeden z ratowników zaaplikował zastrzyk ze środkiem uspakajającym. Mężczyznę ułożyli w pozycję boczną bezpieczną. Jego czynności życiowe były cały czas monitorowane i wtedy nie stwierdzono nieprawidłowości – informuje policjant. - Natomiast po około 2-3 minutach zauważono, że najprawdopodobniej przestał oddychać. Policjanci natychmiast zdjęli mu kajdanki, a będący na miejscu ratownicy, a także lekarz przystąpili do resuscytacji. Nieprzytomny mężczyzna został podłączony pod specjalistyczny sprzęt, a następnie przetransportowany do szpitala. Niestety o godzinie 18:45 nastąpił jego zgon.

O zdarzeniu powiadomiono prokuratora oraz wewnętrzne służby kontroli. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń, interweniujący funkcjonariusze działali zgodnie z procedurami i uprawnieniami – informuje nadkom. Słomski. - Patrol nie posiadał kamerek nasobnych. Natomiast zabezpieczony został materiał wideo z użycia paralizatora. Na podstawie zeznań świadków i zabezpieczonego materiału dowodowego, w tej chwili możemy stwierdzić, że nic nie wskazuje na błędy w działaniu policjantów.

Okoliczności tej sprawy, przebieg interwencji, a przede wszystkim przyczynę śmierci 47-latka ustali prokuratorskie śledztwo.

Mówi nadkom. Przemysław Słomski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Bydgoszcz
policja

Region

